Социум объединила война, а волонтерство отстроит Украину несмотря на партийность, — эксперт (видео)

Вопрос языка стоит где-то в стороне, поскольку сейчас все нуждаются в первую очередь в безопасности и условиях для жизни, говорит Андрей Еременко, основатель социологической компании Active Group.

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"Благодаря" войне украинцы с запада и востока наконец поняли, что не имеют никаких различий, кроме мелких бытовых традиций, а волонтеры из любых партий теперь смогут эффективнее развивать Украину несмотря на партийную принадлежность в прошлом. Об этом в интервью Фокусу рассказал Андрей Еременко, основатель социологической компании Active Group.

По словам эксперта, на востоке Украины когда-то думали, что на западе сплошные "бандеровцы", а жители запада считали, что на востоке живут люди, мечтающие сдать интересы Украины россиянам. А оказалось, что ошибались обе стороны и именно война это помогла понять, говорит Андрей Еременко. Когда люди "увидели" друг друга через вынужденное временное переселение, то поняли, что все они украинцы и их ничто не может разъединить.

Конечно, есть некоторые традиционные различия, например, жителям востока было странно, что во время Великого Поста на западе не женятся и почему, например, в селах люди обязательно ходят в церковь. Но это все равно на уровне таких мелких бытовых вещей, которые отнюдь не являются причиной разъединения, отмечает эксперт.

"Даже привычка говорить по-русски украинцев с востока не является разъединяющим фактором, — акцентирует Андрей Еременко, — На западе понимают, что требовать от жителей востока литературного языка просто бессмысленно, и если русифицированный человек пытается хоть как-то перейти на украинский, то это уже огромный прогресс и такого человека надо только поддерживать".

И вообще, говорит специалист, вопрос языка стоит где-то в стороне. Поскольку сейчас все нуждаются в первую очередь в безопасности и условиях для жизни.

По словам Андрея Еременко, в Украине появилась настоящая прослойка волонтеров в количестве около 2 млн украинцев и этот опыт будет с человеком навсегда. Общественная борьба на волонтерском фронте представителей различных политических сил на городском или региональном уровне сыграет на руку и после украинской победы. Такие люди будут значительно проще решать вопросы и в борьбе с коррупцией и проблемы финансирования социальных проектов, ведь во время войны они помогали друг другу и делали общее дело.

Ранее Фокус рассказывал, что на Львовщине таможенник стал "волонтером" и выезжал в Польшу на закупки. По информации следствия, с помощью поддельных документов мужчина пять раз незаконно выезжал из Украины.