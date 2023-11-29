Соціум об'єднала війна, а волонтерство відбудує Україну попри партійність, — експерт (відео)

Питання мови стоїть десь осторонь, оскільки зараз всі потребують у першу чергу безпеки та умов для життя, каже Андрій Єременко, засновник соціологічної компанії Active Group.

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"Завдяки" війні українці із заходу та сходу нарешті зрозуміли, що не мають жодних відмінностей, окрім дрібних побутових традицій, а волонтери з будь-яких партій тепер зможуть ефективніше розбудовувати Україну не дивлячись на партійну приналежність у минулому. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Андрій Єременко, засновник соціологічної компанії Active Group.

За словами експерта, на сході України колись думали, що на заході суцільні "бандерівці", а мешканці заходу вважали, що на сході живуть люди, що мріють здати інтереси України росіянам. А виявилось, що помилялись обидві сторони й саме війна це допомогла зрозуміти, каже Андрій Єременко. Коли люди "побачили" один одного через вимушене тимчасове переселення, то зрозуміли, що всі вони українці і їх ніщо не може роз'єднати.

Звичайно, є деякі традиційні відмінності, наприклад, мешканцям сходу було дивно, що під час Великого Посту на заході не одружуються і чому, наприклад, у селах люди обов'язково ходять до церкви. Але це все одно на рівні таких дрібних побутових речей, які аж ніяк не є причиною роз'єднання, зазначає експерт.

"Навіть звичка говорити російською українців зі сходу не є роз'єднувальним фактором, — акцентує Андрій Єременко. — На заході розуміють, що вимагати від мешканців сходу літературної мови просто безглуздо, і якщо зрусифікована людина намагається хоч якось перейти на українську, то це вже є величезний прогрес і таку людину треба тільки підтримувати".

І взагалі, каже фахівець, питання мови стоїть десь осторонь. Оскільки зараз всі потребують у першу чергу безпеки та умов для життя.

За словами Андрія Єременка, в Україні з'явився справжній прошарок волонтерів у кількості близько 2 млн українців і цей досвід буде з людиною назавжди. Суспільна боротьба на волонтерському фронті представників різних політичних сил на міському чи регіональному рівні зіграє на руку і після української перемоги. Такі люди будуть значно простіше розв'язувати питання й у боротьбі з корупцією і проблеми фінансування соціальних проєктів, адже під час війни вони допомогали один одному і робили загальну справу.

Раніше Фокус розповідав, що на Львівщині митник став "волонтером" та виїжджав у Польщу на закупівлі. За інформацією слідства, за допомогою підроблених документів чоловік п'ять разів незаконно виїжджав з України.