В РФ много "зеков" и "штрафников": эксперт о "мясных атаках" для Путина и зимней кампании (видео)

Несмотря на то, что ВСУ за последние полгода каждый день уничтожают от 600 до 1 000 оккупантов, их количество постоянно растет, говорит экс-спикер АТО Владислав Селезнев.

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У оккупантов есть немало ресурсов, чтобы пополнять бешеные потери от мясных штурмов так называемыми подразделениями "Шторм Z" бывшими "зеками" и "штрафниками", поэтому количество людей в них постоянно увеличивается, и армейское командование РФ не жалеет этого "мяса" посылая волна за волной эти отряды самоубийц. Об этом в интервью Фокусу рассказал экс-спикер АТО Владислав Селезнев.

По его словам, тактика не меняется и по позициям усеянных трупами "зеков" пытаются продвигаться уже армейские подразделения, что постепенно приводит к продвижению врага на некоторых участках фронта.

"Несмотря на то, что ВСУ за последние полгода каждый день уничтожают от 600 до 1 000 оккупантов, их количество постоянно растет, — говорит военный, — Проводится и работа по тюрьмам и скрытая мобилизация в РФ. Поэтому "мясные штурмы" будут продолжаться, потому что Путину важно показать результаты до середины декабря, когда он планирует объявить о своем очередном выдвижении на пост президента".

Так же важно показать и успехи во время самих выборов в России в марте следующего года, отмечает эксперт. Поэтому уже сейчас враг значительно активизировал свои атаки. Например, из ста боестолкновений только на лиманское направление пришлось 24 из них, говорит Владислав Селезнев, что подтверждает намерение врага трансформировать свой безумный мобилизационный ресурс в территориальные достижения.

По мнению эксперта, зимняя военная кампания будет очень сложной. Это будет касаться не только линии фронта, но и тыла, который может сильно страдать от авиационных и ракетных или дроновых атак. Сложные погодные условия никоим образом не ослабят боевые действия, только могут их переводить из одного формата в другой в зависимости от погоды на то или иное время.

"Конечно, временные оттепели будут замедлять наступление бронетехники врага на наши позиции, — акцентирует Владислав Селезнев, — В то же время усилятся рекетные обстрелы и работа вражеской артиллерии или атаки дронов, поэтому об уменьшении интенсивности боевых действий говорить нельзя".

Именно вопрос достаточного количества ресурсов и боеприпасов как от украинского оборонпрома, так и от западных партнеров является крайне важным, отмечает эксперт. Именно современное оружие поможет нам увеличить потери врага и сохранить жизни украинских героев, говорит Владислав Селезнев.

Ранее Фокус рассказывал, что ЕС перешел на военные рельсы ради Украины. По мнению эксперта Николая Давидюка, Евросоюз мог бы еще больше ограничить Россию, чтобы она была полностью экономически "замурована".