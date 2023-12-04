У РФ багато "зеків" та "штрафників": експерт про "м'ясні атаки" для Путіна і зимову кампанію (відео)

Не дивлячись на те, що ЗСУ за останні пів року кожного дня знищують від 600 до 1 000 окупантів, їхня кількість постійно зростає, каже ексречник АТО Владислав Селезньов.

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У окупантів є чимало ресурсів, щоб поповнювати шалені втрати від м'ясних штурмів так званими підрозділами "Шторм Z" колишніми "зеками" та "штрафниками", тому кількість людей в них постійно збільшується, і армійське командування РФ не шкодує цього "м'яса" посилаючи хвиля за хвилею ці загони самогубців. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ексречник АТО Владислав Селезньов.

За його словами, тактика не змінюється і по позиціях усіяних трупами "зеків" намагаються просуватись вже армійські підрозділи, що поступово призводить до просування ворога на деяких ділянках фронту.

"Не дивлячись на те, що ЗСУ за останні пів року кожного дня знищують від 600 до 1 000 окупантів, їхня кількість постійно зростає, — каже військовий. — Проводиться і робота по тюрмах і прихована мобілізація у РФ. Тому "м'ясні штурми" будуть продовжуватись, бо Путіну важливо показати результати до середини грудня, коли він планує оголосити про своє чергове висування на пост президента".

Так само важливо показати й успіхи під час самих виборів в Росії у березні наступного року, відзначає експерт. Тому вже зараз ворог значно активізував свої атаки. Наприклад, зі ста боєзіткнень лише на лиманський напрямок припало 24 з них, каже Владислав Селезньов, що підтверджує намір ворога трансформувати свій шалений мобілізаційний ресурс в територіальні здобутки.

На думку експерта, зимова військова кампанія буде дуже складною. Це буде стосуватись не тільки лінії фронту, але і тилу, який може сильно страждати від авіаційних та ракетних чи дронових атак. Складні погодні умови жодним чином не послаблять бойові дії, лише можуть їх переводити з одного формату на інший в залежності від погоди на той чи інший час.

"Звичайно, тимчасові відлиги будуть сповільнювати наступ бронетехніки ворога на наші позиції, — акцентує Владислав Селезньов. — Водночас посиляться рекетні обстріли та робота ворожої артилерії чи атаки дронів, тому про зменшення інтенсивності бойових дій говорити не можна".

Саме питання достатньої кількості ресурсів та боєприпасів як від українського оборонпрому, так і від західних партнерів є вкрай важливим, зазначає експерт. Саме сучасна зброя допоможе нам збільшити втрати ворога і зберігти життя українських героїв, каже Владислав Селезньов.

Раніше Фокус розповідав, що ЄС перейшов на військові рейки заради України. На думку експерта Миколи Давидюка, Євросоюз міг би ще більше обмежити Росію, щоб вона була повністю економічно "замурованою".