"Не обошлось без женщины": эксперты предположили, как могли ликвидировать Киву

Гибель экс-нардепа Ильи Кивы, по информации источников — спецоперация СБУ. По версии экспертов, среди исполнителей могла быть женщина, так как политик испытывал к ним слабость.

Related video

Источники Фокуса, знакомые с ситуацией, сообщали, что Киву ликвидировали украинские спецслужбы. Политика убили из стрелкового оружия.

По словам бывшего офицера СБУ Ивана Ступака, подобные спецоперации могут планировать около полугода. Объект выбирают по принципу приоритетности. У спецслужб есть список тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности Украины. За объектом устанавливают слежку, выясняют, чем он занимается, с кем общается, какое у него количество охраны.

"Чтобы выследить Киву, нужно было поехать в Москву, посмотреть, где он живет, в каких условиях. При этом учесть, что там огромное количество полицейских, фсбшников, которые постоянно перехватывают телефонные звонки. Это сумасшедшее давление, потому операцию могли планировать с июня 2023 года. Дальше выяснили распорядок дня Кивы: когда бегает, ходит в тренажерный зал, в сауну, пьет кофе. Важно понять систему, которая есть у любого человека. Думаю, в операции не обошлось без женщины. Это известная слабость Кивы. С женщиной мужчина расслабляется. А в случае с Кивой, женщина могла быть исполнителем, так как он бы подпустил ее близко", — добавляет Ступак.

Оружие, которым предположительно убили политика, могли приобрести на черном рынке, считает эксперт. Реализовать задачу с помощью пистолета было проще, чем отравить экс-нардепа. Ступак добавляет, что для российской стороны убийство Кивы — серьезный прецедент, так как его ликвидировали не на оккупированной территории, а в столице, которую охраняют сотни фсбшников.

"Сейчас важно, чтобы исполнители благополучно залегли на дно, потому что их ищут. Изучают трафики телефонных разговоров, смотрят записи с камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, — таких в Москве полно, дежурят на станциях метро, в аэропортах — в общем, работают", — резюмирует эксперт.

Напомним, 6 декабря, стало известно о смерти бывшего нардепа Ильи Кивы. Тело полтика нашли на территории элитного загородного комплекса в Подмосковье. Позже информацию о смерти Кивы подтвердили в ГУР Минобороны Украины. По словам Юсова, судьба политика настигнет и других предателей Украины.

О том, как проводят спецоперации по ликвидации преступников и нужно ли для этого правовое поле Фокус разбирался в материале После смерти Кивы: кто из предателей Украины должен опасаться расплаты .

Также Фокус ранее писал о том, чем был известен экс-нардеп Илья Кива. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ политик сбежал в Россию и призывал к ядерному удару по Украине.