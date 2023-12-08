"По количеству FPV-дронов отстаем в два раза": что не так с производством украинских беспилотников

Волонтер Мария Берлинская уверена, что военно-политическое руководство страны прилагает недостаточно усилий, чтобы обеспечить фронт дронами. В то время как в России производство беспилотников держит под контролем лично Путин. Фокус разбирался, почему Украина уступает РФ в этом вопросе.

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Волонтер Мария Берлинская считает, что ситуация на фронте "патовая", в том числе потому, что государство не прилагает достаточно усилий, чтобы наладить производство беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, россияне обогнали Украину по количеству дронов, так как этот вопрос находится под личным контролем Путина.

"Возможно, вы видели, к сожалению, в России это [производство дронов] — под личным контролем Путина. Недавно было видео, как он ездил на производство "Ланцетов". Это дешевые самолеты с автоматическим наведением, которые невозможно заглушить и которые выпаливают на некоторых участках фронта до двух третьих нашей техники. И потому Путин лично приезжает, говорит с инженерами и ставит им задачи", — сказала Берлинская.

Волонтер добавила, что украинское военно-политическое руководство "бездарно потеряло время" и если не взять ситуацию под контроль, военным на фронте придется отступать на десятки километров под натиском российских дронов.

"Если в какой-то момент у нас был паритет, то сейчас россияне обогнали нас в разы. Чем больше они будут автоматизировать свои системы, двигаться в сторону роев дронов и автоматично-тактической навигации, когда дрон сам распознает цель и принимает решение о поражении… И когда дронов будут лететь тысячи, мы будем вынуждены отступать на десятки километров за считанные недели", – добавила Берлинская.

По мнению Берлинской, спасти ситуацию может лично президент Украины Владимир Зеленский.

Отстаем в два раза

Служащий ВСУ и сооснователь проекта A.Drones Юрий Касьянов согласен с заявлениями Марии Берлинской. По оценке эксперта, еще полгода назад у Украины было преимущество перед Россией в производстве беспилотников. Наша страна первой начала активно задействовать дроны в большой войне. Однако сегодня военно-политическое руководство страны не прилагает достаточно усилий, чтобы удовлетворить потребности фронта. По этой причине Украина стала отставать от РФ.

"У нас совершенно некомпетентное управление оборонной отраслью. По FPV-дронам мы отстаем по количеству. Наши и российские дроны похожи по качеству — они родом из Китая, у них есть рама, мотор, немного электроники — и летает. Но только россияне на государственном уровне закупают комплектующие, а мы — ничего не закупаем, полагаемся на частников. Это совершенно неправильный подход. Должно государство закупать комплектующие, ставить задачи частникам, обеспечивать бронью от мобилизации сотрудников, которые в тылу собирают дроны. Но этого не делается, мы готовимся к новогодним праздникам", — говорит Фокусу Касьянов.

Эксперт отмечает, что Украина производила больше FPV-дронов, чем РФ, полтора-два месяца назад. Сейчас, по оценке Касьянова, наша страна отстает в два раза.

"Россия еще в прошлом году начала делать работу над ошибками, строила заводы, закупала комплектующие для дронов. Мы занимались другими делами, вместо того, чтобы производить дроны. Военно-политическое руководство не принимало адекватных решений. В итоге имеем то, что имеем. Поможет ли рецепт Берлинской [поставить вопрос на контроль Верховного Главнокомандующего]? Не знаю. Когда президент берет под контроль восстановление моста через речку Ирпень, мост восстанавливается. Но это должно происходить и без вмешательства президента. У нас достаточно людей, которые должны принимать решения, тем не менее мы отстаем", — говорит Фокусу Касьянов.

Нужно больше западного оружия

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, объективно оценить количество дронов у обеих сторон не представляется возможным, так как такие цифры есть только у Генштаба. Однако личный контроль президента не означает, что процесс активизируется.

"Есть цифры независимых оценок — по количеству подтвержденных ударов дронов мы впереди россиян. Это то, что можно получить в открытом доступе. Потому заявления о том, что россияне нас обогнали — субъективная оценка. FPV дроны — не серебреная пуля. Это дроны близкого радиуса действия — редко залетают на расстояние больше 10 км, большинство ударов происходят на небольшой дистанции. Они дополняют артиллерию, но не заменяют, так как у них недостаточная мощность, хотя низкая стоимость и высокая точность", — считает Нарожный.

Эксперт добавляет, что гораздо больше значения на фронте играет высокоточная дальнобойная артиллерия, которую Украине передают западные партнеры.

"У них гораздо больше дальность и мощность. Все из "Ланцетов" делают оружие, которое уничтожает нашу артиллерию, но у них низкая мощность. Если взять контрбатарейную борьбу — главное место там занимает высокоточная дальнобойная артиллерия — "HIMARS", ствольная артиллерия с высокоточными дальнобойными снарядами "Excalibur", "Vulcano"", — отмечает Нарожный.

Напомним, дальнейшая поддержка Украины западными партнерами в последнее время находится под вопросом. США пока не могут принять пакет законопроектов, в который входит дополнительная финансовая помощь для Киева. По оценкам экспертов, Украине хватит ресурсов, чтобы обеспечить оборону зимой, поскольку есть помощь от европейских партнеров. Но нужно сконцентрировать усилия на собственном производстве.

При этом в Белом доме считают, что Украину "поставят на колени в поле боя", если не будет дополнительного пакета финпомощи.

Фокус также писал, что результаты украинского контрнаступления оказались не столь значительными, как того ожидали на Западе. Теперь перед партнерами Киева стоит вопрос, как действовать дальше.