"За кількістю FPV-дронів відстаємо вдвічі": що не так із виробництвом українських безпілотників

Волонтерка Марія Берлінська впевнена, що військово-політичне керівництво країни докладає недостатньо зусиль, щоб забезпечити фронт дронами. Тоді як у Росії виробництво безпілотників тримає під контролем особисто Путін. Фокус розбирався, чому Україна поступається РФ у цьому питанні.

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Волонтерка Марія Берлінська вважає, що ситуація на фронті "патова", зокрема тому, що держава не докладає достатніх зусиль, щоб налагодити виробництво безпілотних літальних апаратів. За її словами, росіяни обігнали Україну за кількістю дронів, оскільки це питання перебуває під особистим контролем Путіна.

"Можливо, ви бачили, на жаль, у Росії це [виробництво дронів] — під особистим контролем Путіна. Нещодавно було відео, як він їздив на виробництво "Ланцетів". Це дешеві літаки з автоматичним наведенням, які неможливо заглушити і які випалюють на деяких ділянках фронту до двох третин нашої техніки. І тому Путін особисто приїжджає, говорить з інженерами і ставить їм завдання", — сказала Берлінська.

Волонтерка додала, що українське військово-політичне керівництво "бездарно втратило час" і якщо не взяти ситуацію під контроль, військовим на фронті доведеться відступати на десятки кілометрів під натиском російських дронів.

"Якщо в якийсь момент у нас був паритет, то зараз росіяни обігнали нас у рази. Що більше вони автоматизуватимуть свої системи, рухатимуться в бік роїв дронів і автоматично-тактичної навігації, коли дрон сам розпізнає мету й ухвалює рішення про поразку... І коли дронів летітимуть тисячі, ми будемо змушені відступати на десятки кілометрів за лічені тижні", — додала Берлінська.

На думку Берлінської, врятувати ситуацію може особисто президент України Володимир Зеленський.

Відстаємо вдвічі

Службовець ЗСУ і співзасновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов згоден із заявами Марії Берлінської. За оцінкою експерта, ще півроку тому Україна мала перевагу перед Росією у виробництві безпілотників. Наша країна першою почала активно задіювати дрони у великій війні. Однак сьогодні військово-політичне керівництво країни не докладає достатньо зусиль, щоб задовольнити потреби фронту. З цієї причини Україна стала відставати від РФ.

"У нас абсолютно некомпетентне управління оборонною галуззю. Щодо FPV-дронів ми відстаємо за кількістю. Наші та російські дрони схожі за якістю — вони родом із Китаю, у них є рама, мотор, трохи електроніки — і літає. Але тільки росіяни на державному рівні закуповують комплектуючі, а ми — нічого не закуповуємо, покладаємося на приватників. Це абсолютно неправильний підхід. Повинна держава закуповувати комплектуючі, ставити завдання приватникам, забезпечувати бронею від мобілізації співробітників, які в тилу збирають дрони. Але цього не робиться, ми готуємося до новорічних свят", — каже Фокусу Касьянов.

Експерт зазначає, що Україна виробляла більше FPV-дронів, ніж РФ, півтора-два місяці тому. Зараз, за оцінкою Касьянова, наша країна відстає вдвічі.

"Росія ще минулого року почала робити роботу над помилками, будувала заводи, закуповувала комплектуючі для дронів. Ми займалися іншими справами, замість того, щоб виробляти дрони. Військово-політичне керівництво не приймало адекватних рішень. У підсумку маємо те, що маємо. Чи допоможе рецепт Берлінської [поставити питання на контроль Верховного Головнокомандувача]? Не знаю. Коли президент бере під контроль відновлення мосту через річку Ірпінь, міст відновлюється. Але це має відбуватися і без втручання президента. У нас достатньо людей, які мають ухвалювати рішення, проте ми відстаємо", — каже Фокусу Касьянов.

Потрібно більше західної зброї

Надумку військового експерта Павла Нарожного, об'єктивно оцінити кількість дронів у обох сторін не є можливим, оскільки такі цифри є тільки у Генштабу. Однак особистий контроль президента не означає, що процес активізується.

"Є цифри незалежних оцінок — за кількістю підтверджених ударів дронів ми попереду росіян. Це те, що можна отримати у відкритому доступі. Тому заяви про те, що росіяни нас обігнали — суб'єктивна оцінка. FPV дрони — не срібна куля. Це дрони близького радіусу дії — рідко залітають на відстань понад 10 км, більшість ударів відбуваються на невеликій дистанції. Вони доповнюють артилерію, але не замінюють, оскільки у них недостатня потужність, хоча низька вартість і висока точність", — вважає Нарожний.

Експерт додає, що набагато більше значення на фронті відіграє високоточна далекобійна артилерія, яку Україні передають західні партнери.

"У них набагато більша дальність і потужність. Усі з "Ланцетів" роблять зброю, яка знищує нашу артилерію, але в них низька потужність. Якщо взяти контрбатарейну боротьбу — головне місце там займає високоточна далекобійна артилерія — "HIMARS", ствольна артилерія з високоточними далекобійними снарядами "Excalibur", "Vulcano"", — зазначає Нарожний.

Нагадаємо, подальша підтримка України західними партнерами останнім часом перебуває під питанням. США поки що не можуть ухвалити пакет законопроектів, до якого входить додаткова фінансова допомога для Києва. За оцінками експертів, Україні вистачить ресурсів, щоб забезпечити оборону взимку, оскільки є допомога від європейських партнерів. Але потрібно сконцентрувати зусилля на власному виробництві.

При цьому в Білому домі вважають, що Україну "поставлять на коліна на полі бою", якщо не буде додаткового пакета фіндопомоги.

Фокус також писав, що результати українського контрнаступу виявилися не настільки значними, як того очікували на Заході. Тепер перед партнерами Києва стоїть питання, як діяти далі.