"Илья Кива будет не последним": политолог рассказал, кого СБУ или ГУР ликвидируют следующим

По мнению эксперта Виктора Бобыренко, информационная война является важной составляющей горячей войны, следовательно, все пропагандисты или предатели Украины, которые выступают активно по российскому ТВ, являются такими же врагами и целями для спецслужб.

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Недавняя ликвидация коллаборанта Ильи Кивы вряд ли связана с отравлением жены главы ГУР Марианны Будановой, потому что слишком быстро состоялась операция по уничтожению предателя. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Виктор Бобыренко.

По его словам, подготовить так быстро операцию на вражеской территории не так просто, кроме того, до сих пор неизвестно, действительно ли отравили жену Кирилла Буданова. А что касается заявлений и СБУ и ГУР о выполнении этой миссии по ликвидации, то, по мнению политолога, такая здоровая конкуренция между украинскими спецслужбами играет положительную роль.

Пусть слава о наших спецслужбах растет и множится, и пусть все эти вражеские прихвостни по типу Царева, Соловьева или Скабеевой ходят с охраной и трусятся, — акцентирует Виктор Бобыренко, — вообще надо объявить, что все эти "бойцы информационного фронта" являются законными целями для ликвидации.

По мнению специалиста, информационная война является важной составляющей горячей войны, следовательно, все пропагандисты являются такими же врагами, как и обычные оккупанты на фронте. И не важно, что эти фигуры не такие влиятельные на государственном уровне, как Путин, Герасимов или Кадыров, утверждает политолог, все равно даже таких персонажей надо ликвидировать, ведь это расшатывает ситуацию в российском социуме, а также демонстрирует, что любые враги Украины любого масштаба для СБУ и ГУР остаются актуальными несмотря на промежуток времени или занимаемую должность, или место пребывания.

Виктор Бобыренко считает, что Кива — далеко не последний предатель или враг, которого украинские спецслужбы ликвидируют в России. В целом, по мнению политолога, следующим кандидатом на ликвидацию будет тот, к кому СБУ и ГУР в то или иное время будет легче дотянуться, потому что этот список "кандидатов" находится в своеобразном "плавающем" состоянии.

В отличие от тех же самых "идейных" Маркова или Килинкарова, которые всегда были против Украины, Кива — это был тот персонаж, который за деньги всегда готов изменить лагерь в диаметрально противоположном направлении, акцентирует эксперт, потому что когда-то он присягал бить врага в составе "Правого сектора". Именно такие предатели и являются самыми мерзкими из всех, констатирует Виктор Бобыренко.

Полный выпуск разговора с Виктором Бобыренко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ показали кадры с места ликвидации Ильи Кивы. По данным журналистов, ликвидация бывшего нардепа была одной из приоритетных целей украинских спецслужб и готовилась в течение длительного времени.