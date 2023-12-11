"Ілля Кива буде не останнім": політолог розповів, кого СБУ чи ГУР ліквідують наступним

На думку експерта Віктора Бобиренка, інформаційна війна є важливою складовою гарячої війни, отже, всі пропагандисти чи зрадники України, які виступають активно на російському ТБ, є такими самими ворогами і цілями для спецслужб.

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Нещодавня ліквідація колаборанта Іллі Киви навряд чи пов'язана з отруєнням дружини голови ГУР Маріанни Буданової, бо занадто швидко відбулась операція зі знищення зрадника. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Віктор Бобиренко.

За його словами, підготувати так швидко операцію на ворожій території не так просто, крім того, досі невідомо, чи насправді отруїли дружину Кирила Буданова. А щодо заяв і СБУ, і ГУР про виконання цієї місії з ліквідації, то, на думку політолога, така здорова конкуренція між українськими спецслужбами грає позитивну роль.

Хай слава про наші спецслужби зростає і множиться, і нехай всі ці ворожі посіпаки по типу Царьова, Соловйова чи Скабєєвої ходять з охороною і трусяться, — акцентує Віктор Бобиренко. — Взагалі треба оголосити, що всі ці "бійці інформаційного фронту" є законними цілями для ліквідації.

На думку фахівця, інформаційна війна є важливою складовою гарячої війни, отже всі пропагандисти є такими самими ворогами, як і звичайні окупанти на фронті. І не важливо, що ці постаті не такі впливові на державному рівні, як Путін, Герасимов чи Кадиров, стверджує політолог, все одно навіть таких персонажів треба ліквідувати, адже це розхитує ситуацію у російському соціумі, а також демонструє, що будь-які вороги України будь-якого масштабу для СБУ та ГУР залишаються актуальними попри проміжок часу або ж обійману посаду, або місце перебування.

Віктор Бобиренко вважає, що Кива — далеко не останній зрадник чи ворог, якого українські спецслужби ліквідують в Росії. Загалом, на думку політолога, наступним кандидатом на ліквідацію буде той, до кого СБУ та ГУР в той чи інший час буде легше дотягнутись, бо цей список "кандидатів" знаходиться у своєрідному "плаваючому" стані.

На відміну від тих самих "ідейних" Маркова чи Кілінкарова, які завжди були проти України, Кива — це був той персонаж, який за гроші завжди готовий змінити табір в діаметрально протилежному напрямку, акцентує експерт, бо колись він присягався бити ворога в складі "Правого сектора". Саме такі зрадники і є наймерзеннішими з усіх, констатує Віктор Бобиренко.

Повний випуск розмови з Віктором Бобиренком незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ показали кадри з місця ліквідації Іллі Киви. За даними журналістів, ліквідація колишнього нардепа була однією з пріоритетних цілей українських спецслужб і готувалася протягом тривалого часу.