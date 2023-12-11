Лежить на снігу: ЗМІ показали кадри з місця ліквідації Іллі Киви (фото, відео)

За даними журналістів, ліквідація колишнього нардепа була однією з пріоритетних цілей українських спецслужб і готувалася протягом тривалого часу.

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У мережі з'явилися кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано місце смерті колишнього народного депутата України Іллі Ківи в Московській області. Відповідні фото і відео опублікувало агентство "РБК-Україна" 11 грудня.

Журналісти пишуть із посиланням на Службу безпеки України, що спецоперація з ліквідації Ківи готувалася протягом тривалого часу. В СБУ повідомили, що екснардепа довго "вели", вивчаючи маршрути його переміщення та інші деталі.

За словами джерел порталу, Кива був однією з пріоритетних цілей українських спецслужб. Повідомляють, що колишнього депутата ліквідували недалеко від місця, де він знімав пропагандистські відеоролики.

На оприлюднених кадрах можна побачити спостережний пункт, а також тіло, що лежить на снігу.

ЗМІ показали кадри з місця вбивства Киви

Смерть Киви: що відомо

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили, що в Росії помер ексдепутат Верховної ради Ілля Кива. Тіло виявили в Підмосков'ї.

За даними медіа, тіло екснардепа виявили в елітному заміському комплексі "ВеличЪ Country Club" у Підмосков'ї в РФ. Журналісти заявили, що він мав різану рану на правій скроні, на тілі — гематоми.

Пізніше росЗМІ уточнили, що на тілі Іллі Киви виявили два кульових поранення, а поруч було знайдено дві гільзи та патрон. Правоохоронці розглядають версію, що політика міг убити хтось із постояльців або співробітників готелю.