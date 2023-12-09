Нові деталі смерті Киви: ім'я подружки і таємне фото з ресторану, — джерела (фото)

Українські спецслужби три місяці стежили за екснардепом Іллею Кивою, пояснили в ГУР. Під час стеження фотографували місця, де він буває, і людей, з якими зустрічається.

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9 грудня стали відомі подробиці останніх днів життя екснардепа Іллі Киви, який загинув від двох вогнепальних поранень у Підмосков'ї. Зокрема, його подружкою виявилась колишня українська журналістка, з якою він почав стосунки ще у довоєнні часи. Крім того, опубліковано кадри з ресторану, де побував зрадник незадовго до смерті. Про особистість подружки розповіли в Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ", показавши відповідні спільні фотографії фігурантів. Світлини з ресторану опублікував журналіст Сергій Іванов на сторінці Facebook.

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У анонімному каналі "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на власні неназвані джерела розповіли, що ім'я співмешканки Киви — Тетяна Поп. Поп — українська журналістка, обличчя якої вгадується на світлину, розміщеній у дописі. Поруч — для порівняння, ще одне фото жінки на тлі рекламного банера російського ресурсу.

Ілля Кива і Тетяна Поп, зустріч у ресторані Фото: ВЧК-ОГПУ Ексукраїнська журналіста Тетяна Поп Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Тетяна Поп — уродженка Закарпатської області, яку Ужгородський обласний суд засудив на 12 років за колабораціонізм та глорифікацію російських військових. За часів діяльності в Україні брала участь у шоу "Холостяк", потім перебралась до РФ і знімалась в низці інших місцевих проєктів. Під час Революції Гідності підтримувала експрезидента Віктора Януковича. Досі підтримує роботу Youtube-каналу, в якому поширює кремлівські наративи про російську війну.

Тетяна Поп демонструє підтримку президенту РФ Володимиру Путін Фото: zakarpattya

Перебуваючи у РФ, Поп мала особисті відносини з Іллею Кивою, які почались ще в Україні, вказують автори допису. Також припускають, що саме вона може бути тією людиною, яка спілкувалась з російськими слідчими і розповідала їм про звички екснардепа ховатись для запису пропагандистських відео.

Тим часом журналіст Іванов розмістив світлини, які отримав, з його слів, від власних джерел в ГУР Міноборони. На світлинах — візит Іллі Киви у ресторан "Пушкін" у Москві. Стверджують, що українські спецслужби стежили за ним три місяці.

Ілля Кива у ресторані в Москві Фото: Facebook / Сергій Іванов

Смерть Іллі Киви — деталі

Зазначимо, про загибель екснардепа Киви стало відомо 6 грудня — його знайшли мертвим у снігу у котеджному містечку під Москвою. Пізніше надзвичайну подію визнала влада РФ — повідомили, що чоловіка застрелено двома пострілами — в голову та груди. Подружка загиблого розповіла, що він мав звичку виходити подалі від людей, коли записував прокремлівські відео. За однією з версій, саме тоді його й підстерегли.

Анонімні джерела журналістів у СБУ розповіли, що за смертю Киви стоять українські спецслужби. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що за ним та іншими зрадниками стежать і визнав, що такі люди не потрібні ні РФ, ні Україні.

Ілля Кива — колишній нардеп від партії ОПЗЖ, який у перші дні вторгнення РФ підтримав напад ворога, ідеться у статті на порталі ГО "Рух ЧЕСНО". Після цього він склав мандат народного обранця, перебрався до Росії і регулярно почав записувати відео, в яких вів російську пропаганду. За звинуваченням у державній зраді в Україні його засудили на 14 років тюрми.

Нагадуємо, в ГУР розповіли про стан здоров'я дружини голови Кирила Буданова, яку отруїли разом з іншими розвідниками. Також у відомстві попередили, що українців чекає важка зима, і пояснили чому.