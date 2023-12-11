"Живой Путин или мертвый — не имеет значения": в РФ живет "коллективный Путин", — эксперт-международник

Даже если в свои сто лет Путин будет править Россией никто не задаст вопросов почему так происходит и почему он не стареет, говорит политолог Максим Несвитайлов.

Related video

Наличие двойников у президента РФ Владимира Путина — это нормальная практика для тиранов, но проблема в том, что персона самого президента РФ, точнее правдивость ее существования большого значения для россиян нет, ведь у них у всех живет "коллективный Путин". Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт-международник, политолог Максим Несвитайлов.

Если представить, что Путин останется у власти после своего столетнего юбилея, то россияне будут уверены, что это вполне нормально, — замечает специалист. Они просто будут говорить, что у РФ такая замечательная медицина, позволяющая их президенту не стареть.

В России вся система социума и власти завязана на культе личности, поэтому это проблема "коллективного Путина", который живет в голове большинства граждан РФ, говорит политолог. А пока у РФ есть один из крупнейших ядерных арсеналов, большие запасы природных ресурсов, до сих пор легитимность Путина, кем бы он ни был на самом деле, двойником или тройником, будут признавать, в том числе и западные страны. Если с Москвой не разорвали отношения даже после наглого и кровавого вторжения в Украину, то не разорвут и с "клоном Путина".

Мало того, отмечает Максим Несвитайлов, если Украина полностью победит, то это будет лишь передышка, ведь "коллективный Путин" не даст успокоиться россиянам и они через некоторое время снова вторгнутся на нашу территорию. Тем более сейчас Путин чувствует, что поддержка Украины уже не такая концентрированная, поэтому 2024 год будет нашей проверкой на устойчивость и стойкость, говорит политолог.

С другой стороны эксперт надеется, что очередной пакет помощи от США все же будет разблокирован и принят конгрессом страны до 25 декабря 2023 года. Украина оказывалась своеобразным заложником предвыборной кампании в США и сейчас идут своеобразные торги в конгрессе, чтобы выбить какие-то преференции для демонстрации перед электоратом.

Если все будет хорошо, то США выделят нам $60 млрд чистой финансовой помощи, говорит Максим Несвитайлов, — Но чтобы нам действительно можно было быстро выдавливать российских оккупантов надо примерно $350 млрд ежегодно.

Эксперт напоминает, что весь военный бюджет США составляет примерно $850 млрд из которых $500 идет на Пентагон, а остальные деньги распределяются по другим военным направлениям. Следовательно, такой идеальный по объему пакет помощи никто просто физически не способен выделить, даже США. Но эти $60 млрд очень важны для нашей поддержки, плюс к ним будет помощь и от других стран, отмечает эксперт.

Полный выпуск разговора с Максимом Несвитайловым вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кучма считает нереальным, что Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине. Украинский экс-президент объяснил, что если глава Кремля согласится на мирные переговоры, ему придется отказаться от того, чего он хотел добиться в Украине.