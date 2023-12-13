РФ будет наступать с востока и севера. Зачем США советуют Украине перейти в оборону в 2024 году

Запад бьет тревогу: без нового военного плана и денежных вливаний Украина рискует проиграть войну с Россией. Зима — наилучшее время для изматывания врага с минимальными потерями и восстановления резервов до второй волны контрнаступления. Фокус узнал, чем отличаются планы по ведению боевых действий Киева и союзников.

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Киев и Вашингтон разрабатывают новую военную стратегию к началу 2024 года, ставку сделают на усиление обороны. Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных чиновников пишет, что новые планы готовят из-за якобы неудач многомесячного контрнаступления ВСУ.

Американцы настаивают на защите оставшихся украинских территорий, а также наращивании сил и средств.

"Украине лучше придерживаться стратегии "удержать и построить", увеличивать собственное производство оружия в течение 2024 года. Самодостаточность Киева в этом случае повышается", — указывают собеседники газеты.

Украинское военно-политическое руководство склонно к другому плану — контратакам на земле и дальнобойными ракетами. Для этого специалисты изучают тактику нанесения успешных ударов по оружейным складам и логистическим узлам ВС РФ в Крыму.

Президент Владимир Зеленский озвучивал военные цели Украины на 2024 год на встрече с американским коллегой Джо Байденом 12 декабря. Прежде всего, надо усиливать противовоздушную оборону и средства для уничтожения логистики ВС РФ.

"Наши цели на 2024-й год ясны: лишить Россию превосходства в воздухе и сорвать их наступательные операции. Я думаю, что это реально", — заявил глава государства.

"Заходят с Востока": что делать Украине при наступлении РФ

Высокопоставленные лица в Вашингтоне боятся перехода полномасштабной войны в тупиковую фазу. При таком раскладе преимущество получит президент России Владимир Путин.

"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование США. Если не поменять стратегию, следующий год превратится в 1916-й — самый кровавый год Первой мировой войны. Тогда погибли тысячи молодых людей, а линия боевых действий почти не изменилась", — отмечает издание NYT.

Опрошенные Фокусом военные аналитики считают идею перехода Украины в оборону к началу нового года оправданным шагом. ВС РФ наступают по многим направлением, ВСУ нужно измотать потенциал врага с минимальными потерями и восстанавливать резервы до второй волны контрнаступления, считает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук.

"Современные методы обороны — это не зарыться в окопы и ждать. Ее формы и методы не отметают тактические наступательные операции. Оборону надо держать, пока баланс сил не изменится", — прокомментировал эксперт.

Главная линия атаки вражеских войск находится на Востоке Украины, основная линия боестолкновений пролегает на шести направлениях — от Купянска до Угледара, говорит ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Атак стоит ожидать и с северной стороны. Беларусь еще не сформировала силы для наступления, но захватчики могут быстро туда перекинуть боеспособные подразделения. Поэтому зимой важно укрепить позиции ВСУ фортификациями, чтобы не допустить больших потерь в будущем, акцентирует внимание эксперт.

Контрнаступление-2023: основные просчеты США

Контрнаступление в 2023 году строилось на преобразовании украинской армии по американским стандартам. Данный подход Штаты опробовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. В Украине он дал минимальный эффект: многомиллионные траты на танки и другую бронетехнику, обучение подразделений не помешало ВС РФ удержать 20% территории страны, отмечают западные аналитики.

Прошедшие подготовку в Германии части ВСУ отрабатывали прорыв гораздо менее укрепленных линий обороны, чем, к примеру, в Работино. Оккупанты выстроили минные поля мощнее, чем во времена Корейской войны между Северной и Южной частью полуострова с 1950 по 1953 годы, добавляет NYT.

"Старая технология остановила наступление украинской армии. Российские беспилотники прерывали связь между передовыми подразделениями и командным пунктом ВСУ", — говорится в публикации.

Вашингтон считал Донбасс не такой важной стратегической территорией, как оккупированные южные районы. Американцы советовали украинцам заняться югом, а в Киеве считали, что оборона россиян на этом участке слишком надежна и побоялись огромных человеческих жертв. Украина предпочла разделить силы между востоком и югом и отказалась атаковать на одном направлении.

"В украинской критике есть доля правды. Произошла своего рода "инфляция коллективных ожиданий", — сказал изданию ученый Фонда Карнеги "За международный мир" Эрик Сиарамелла.

Военный эксперт Алексей Гетьман не согласен с этими утверждениями. Украинские войска за время контрнаступления достигли максимальных результатов с учетом наличия в их распоряжении ограниченного объема сил и средств.

"На Западе были завышенные ожидания от нас, это стало результатом формирования ложной картинки СМИ. Наши войска не обладали преимуществом перед РФ ни в артиллерии, ни в живой силе, ни в авиации. Говорить о каких-либо ошибках ВСУ в корне неправильно", — убежден специалист.

Глупо пытаться уничтожить армию противника батальоном. Если не хватает живой силы, надо иметь больше современной военной техники, но Запад этого не обеспечил, уверяет Гетьман.

"У ВСУ всего меньше в разы чем у россиян. Вы [западные союзники] отправили нам 30 танков против 6 тысяч российских, о чем вообще это? А 20 дальнобойных ракет на что хватит? Оружие поставляли, но не в количестве, которое позволит обеспечить военный прорыв и освободить территории", — резюмировал аналитик.

Напомним, 12 декабря американский Институт изучения войны отмечал активность Сил обороны Украины на востоке, в том числе в районе Бахмута и Авдеевки. Специалисты считают знаковым поднятие флага Украины на одном из терриконов рядом с Горловкой.

Фокус 9 декабря писал о продолжении боевых действий на Запорожском направлении. Наступление ВСУ к западу от Работино позволило закрепиться на новых позициях.