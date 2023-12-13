РФ буде наступати зі сходу та півночі. Навіщо США радять Україні перейти в оборону у 2024 році

Захід б'є на сполох: без нового військового плану і грошових вливань Україна ризикує програти війну з Росією. Зима — найкращий час для вимотування ворога з мінімальними втратами і відновлення резервів до другої хвилі контрнаступу. Фокус дізнався, чим відрізняються плани щодо ведення бойових дій Києва і союзників.

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Київ і Вашингтон розробляють нову військову стратегію до початку 2024 року, ставку зроблять на посилення оборони. Газета The New York Times (NYT) із посиланням на високопоставлених чиновників пише, що нові плани готують через нібито невдачі багатомісячного контрнаступу ЗСУ.

Американці наполягають на захисті решти українських територій, а також нарощуванні сил і засобів.

"Україні краще дотримуватися стратегії "утримати і побудувати", збільшувати власне виробництво зброї протягом 2024 року. Самодостатність Києва в цьому випадку підвищується", — вказують співрозмовники газети.

Українське військово-політичне керівництво схильне до іншого плану — контратак на землі та далекобійними ракетами. Для цього фахівці вивчають тактику нанесення успішних ударів по збройових складах і логістичних вузлах ЗС РФ у Криму.

Президент Володимир Зеленський озвучував військові цілі України на 2024 рік на зустрічі з американським колегою Джо Байденом 12 грудня. Насамперед, треба посилювати протиповітряну оборону та засоби для знищення логістики ЗС РФ.

"Наші цілі на 2024-й рік зрозумілі: позбавити Росію переваги в повітрі і зірвати їхні наступальні операції. Я думаю, що це реально", — заявив глава держави.

"Заходять зі Сходу": що робити Україні в разі наступу РФ

Високопоставлені особи у Вашингтоні бояться переходу повномасштабної війни в тупикову фазу. За такого розкладу перевагу отримає президент Росії Володимир Путін.

"Ставки величезні. Без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Українські лідери не усвідомлюють, наскільки нестабільним є подальше фінансування США. Якщо не змінити стратегію, наступний рік перетвориться на 1916-й — найкривавіший рік Першої світової війни. Тоді загинули тисячі молодих людей, а лінія бойових дій майже не змінилася", — зазначає видання NYT.

Опитані Фокусом військові аналітики вважають ідею переходу України в оборону до початку нового року виправданим кроком. ЗС РФ наступають за багатьма напрямками, ЗСУ потрібно вимотати потенціал ворога з мінімальними втратами і відновлювати резерви до другої хвилі контрнаступу, вважає керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу в запасі Павло Лакійчук .

"Сучасні методи оборони — це не заритися в окопи і чекати. Її форми і методи не відкидають тактичні наступальні операції. Оборону треба тримати, поки баланс сил не зміниться", — прокоментував експерт.

Головна лінія атаки ворожих військ розташована на Сході України, основна лінія зіткнень пролягає на шести напрямках — від Куп'янська до Вугледара, каже ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман .

Атак варто очікувати і з північного боку. Білорусь ще не сформувала сили для наступу, але загарбники можуть швидко туди перекинути боєздатні підрозділи. Тому взимку важливо зміцнити позиції ЗСУ фортифікаціями, щоб не допустити великих втрат у майбутньому, акцентує увагу експерт.

Контрнаступ-2023: основні прорахунки США

Контрнаступ 2023 року будувався на перетворенні української армії за американськими стандартами. Цей підхід Штати випробували у В'єтнамі, Іраку та Афганістані. В Україні він дав мінімальний ефект: багатомільйонні витрати на танки та іншу бронетехніку, навчання підрозділів не завадило ЗС РФ утримати 20% території країни, зазначають західні аналітики.

Частини ЗСУ, які пройшли підготовку в Німеччині, відпрацьовували прорив набагато менш укріплених ліній оборони, ніж, приміром, у Роботиному. Окупанти збудували мінні поля потужніші, ніж за часів Корейської війни між Північною і Південною частиною півострова з 1950 по 1953 роки, додає NYT.

"Стара технологія зупинила наступ української армії. Російські безпілотники переривали зв'язок між передовими підрозділами та командним пунктом ЗСУ", — йдеться в публікації.

Вашингтон вважав Донбас не такою важливою стратегічною територією, як окуповані південні райони. Американці радили українцям зайнятися півднем, а в Києві вважали, що оборона росіян на цій ділянці занадто надійна і побоялися величезних людських жертв. Україна вважала за краще розділити сили між сходом і півднем і відмовилася атакувати на одному напрямку.

"В українській критиці є частка правди. Відбулася свого роду "інфляція колективних очікувань", — сказав виданню вчений Фонду Карнегі "За міжнародний мир" Ерік Сіарамелла.

Військовий експерт Олексій Гетьман не згоден із цими твердженнями. Українські війська за час контрнаступу досягли максимальних результатів з урахуванням наявності в їхньому розпорядженні обмеженого обсягу сил і засобів.

"На Заході були завищені очікування від нас, це стало результатом формування хибної картинки ЗМІ. Наші війська не мали переваги перед РФ ні в артилерії, ні в живій силі, ні в авіації. Говорити про будь-які помилки ЗСУ в корені неправильно", — переконаний фахівець.

Нерозумно намагатися знищити армію противника батальйоном. Якщо не вистачає живої сили, треба мати більше сучасної військової техніки, але Захід цього не забезпечив, запевняє Гетьман.

"У ЗСУ всього менше в рази ніж у росіян. Ви [західні союзники] відправили нам 30 танків проти 6 тисяч російських, про що взагалі це? А 20 далекобійних ракет на що вистачить? Зброю постачали, але не в кількості, яка дозволить забезпечити військовий прорив і звільнити території", — резюмував аналітик.

Нагадаємо, 12 грудня американський Інститут вивчення війни відзначав активність Сил оборони України на сході, зокрема в районі Бахмута й Авдіївки. Фахівці вважають знаковим підняття прапора України на одному з териконів поруч із Горлівкою.

Фокус 9 грудня писав про продовження бойових дій на Запорізькому напрямку. Наступ ЗСУ на захід від Роботиного дозволив закріпитися на нових позиціях.