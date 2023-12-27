Социальная апатия, падение доверия к власти: чем опасны новые правила мобилизации

Украинцы продолжают обсуждать резонансный законопроект о мобилизации. Между тем, становится понятно, что ни политические власти ни военное руководство не хотят брать на себя ответственность за отдельные нормы проекта. Фокус спросил у экспертов, чем грозит такой разлад в руководстве и принятие новых правил призыва.

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В понедельник, 25 декабря власти, наконец-то, озвучили свое видение новых правил мобилизации в стране. Правительство зарегистрировало законопроекты, которые вызвали живое обсуждение в обществе. Некоторые радикальные предложени — например, отмена отсрочки для людей с инвалидностью 3 группы, а также блокировка банковских счетов и другие ограничения для тех, кто вовремя не обновит данные в ТЦК — вызвали удивление и даже возмущение.

В монобольшинстве комментировать инициативу не спешат — якобы, по неофициальной информации, "сверху" поступил негласный запрет. Некоторые нардепы СН в неформальном общении опасаются за свою репутацию, а также прогнозируют снижение рейтинга доверия со стороны общества к партии президента, если документ будет принят в нынешней редакции.

Представители оппозицию, пользуясь случаем, критикуют законопроект. Так, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила не поддержит законопроект в первом чтении. А нардеп Дмитрий Разумков пообещал подать альтернативный документ.

Военное руководство страны, в свою очередь, дало понять, что в ответе за мобилизацию — политики и министры. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время пресс-конференции 26 декабря заявил, что "никакого запроса" о том, чтобы мобилизовать 450-500 тысяч людей, о чем ранее говорил президент Владимир Зеленский, не делал.

"Нам необходимы снаряды, оружие и люди. Все остальное выполняют органы, которые имеют полномочия", — объяснил Залужный, добавив, что армия воюет, а не вмешивается в жизнь гражданских.

Электоральный пинг-понг

Тема мобилизации — одна из наиболее чувствительных в условиях полномасштабной войны, а потому не может быть популярной и бьет по рейтингу правящей партии и президента при любых обстоятельствах, говорят Фокусу эксперты. Однако избежать негативных последствий можно было бы, если военное и политическое руководство страны действовали в тандеме, выстроив правильную коммуникацию с обществом. Что, к сожалению, не произошло.

Большой законопроект о мобилизации политики анонсировали за несколько недель, прежде чем его текст публично обнародовали. Нардепы делали резонансные заявления, устраивали публичные обсуждения, аргументировали необходимость тех или иных положений. При этом ответственность за усиление мобилизации, по мнению экспертов, представители власти пытались перекладывать на военных. Так, президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции говорил, что пополнить ряды ВСУ требуют в Генеральном штабе, а нардеп Марьяна Безуглая писала, что именно Главком настаивал на том, чтобы отменили отсрочку для людей с инвалидностью.

Когда текст законопроекта опубликовали, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, впервые с начала полномасштабного вторжения, провел пресс-конференцию, где объяснил, что вопросами мобилизации по закону занимается не армия, а Минобороны и президент. Это сыграло против политического руководства страны.

"Президент озвучил, что это [усиление мобилизации] — инициатива Главкома, [Валерий] Залужный косвенно открестился, а [министр обороны Рустем] Умеров вообще убежал от журналистов. Отсюда вопрос — что происходит? Почему нет коммуникации по такой острой теме как мобилизация? Потому что никто не хочет быть виноватым в этом процессе. И желание убежать превратилось в детский пинг-понг", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Постернак.

По словам политолога Игоря Рейторовича, руководство страны, вероятно, предусматривало последствия от законопроекта, но при этом была надежда, что ответственность удастся переложить на Генштаб.

"Думали, что смогут сделать так, что политики, мол, стоят в стороне, а потом выступят спасателями и не примут законопроект. Но история изначально пошла не так. Главком вышел и все объяснил, что решение о том, кто годен, а кто — нет, принимает ВВК, а ответственность за мобилизацию, согласно Конституции и закону про мобилизацию несут президент, Минобороны и СНБО", — говорит Фокусу Рейтерович.

Социальная апатия, но без протестов

Основной риск, который прогнозируют политологи, если законопроект о мобилизации примут в нынешнем виде — падение рейтингов доверия к власти, что приведет к нескольким последствиям. А именно: снижению поддержки решений, которые принимает руководство стран, а также к росту числа тех, кто готов отказаться от концепции "вести войну до выхода на границы 1991 года".

"Если бы войны не было, основной риск от подобных действий власти — перевыборы. Во время войны ключевой риск — это социальная апатия, нежелание действовать, выкладываться. Массовых протестов не будет. Хотя РФ попробует воспользоваться недовольствами в обществе, чтобы раскачать ситуацию. Так что могут быть одиночные попытки протестов, но не сразу. Закон примут не раньше февраля, так что до этого времени будет много негативных моментов", — добавляет Рейтерович.

Постернак отмечает, что если недоверие к власти увеличится, в перспективе будет сложно усилить мобилизационные мероприятия, в то время как Россия наверняка это сделает после выборов президента в марте 2024 года.

"Майданов не будет, так как у государства в условиях войны есть механизмы, чтобы не допустить неуправляемую протестную активность, да и общество морально не готово к такому. Но то, что будет низкая поддержка власти, увеличится вероятность конфликтов по разным вопросам: языковому, вступлению в ЕС, финансовой помощи Запада, а также мобилизации, в то время как Путин после выборов огласит новую волну и будет планировать масштабные наступления, это понятно", — говорит эксперт.

В декабре 2023 года КМИС опубликовал свежий рейтинг доверия украинцев к государственным институтам, а также представителям власти. Результаты показали, что к концу года Зеленскому доверяют 62% украинцев, а Главнокомандующему ВСУ — 84%.

По словам директора КМИС Владимира Паниотто, проблемы с мобилизацией могут незначительно повлиять на рейтинг доверия к власти. Гораздо большее значение в этом случае играет ситуация на фронте.

"Мы меряем процент тех, кто согласен на компромиссы, относительно окончания войны, и тех, кто не согласен. На эту цифру, в первую очередь, влияет ситуация на фронте. Процент тех, кто не согласен на компромиссы долгое время колебался в пределах 85-87%. В октябре цифра начала снижаться, в декабре тенденция продолжилась. Если Россия будет иметь успехи, это повлияет на количество тех, кто согласен на компромиссы сильнее, чем проблемы с мобилизацией", — говорит Фокусу Паниотто.

Еще одно последствие, к которому может привести принятие резонансного законопроекта в нынешней редакции — негативный удар по экономике, о чем заявил глава Комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

"Если финальная версия законопроекта, за который будут голосовать в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать — негативный эффект для экономики будет трудно переоценить", — сказал Наталуха.

Среди возможных последствий нардеп перечислил прекращение работы населения с государственными банками, массовое снятие наличных, переход на серое трудоустройство, снижение налоговых поступлений, эмиграция трудоспособных женщин, снижение внутренней логистики.

Эксперты ранее говорили Фокусу, что если украинцы начнут массово выводить деньги с банковских счетов, это отрезвляюще повлияет на законодателей.

"Нельзя пилить сук, на котором сидит экономика. И думаю, законопроект в таком виде не примут. Люди хранят десятки миллиардов гривен на банковских счетах. Сколько из них потенциальных уклонистов, мы не знаем. Но в любом случае — это огромные средства, и влияние будет колоссальное", — отмечал экономист Олег Пензин.

Фокус подробно разбирал, какие ограничения предлагают ввести власти для тех, кто нарушает процедуру мобилизации, согласно новому законопроекту.

Также Фокус выяснил, где власти найдут деньги, чтобы дополнительно мобилизовать полмиллиона украинцев.