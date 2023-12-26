Оставят без паспортов? Что Кабмин предусмотрел для уклонистов за границей

Правительство хочет наказывать уклонистов за границей "бюрократически": в случае принятия нового закона о мобилизации, консульства будут обновлять паспорта лишь после постановки на воинский учет в ТЦК. Около 850 тысяч украинских мужчин рискуют потерять главный документ. Фокус разбирался, к чему приведет такая мера контроля.

Related video

Большой законопроект о мобилизации в Украине предусматривает различные идеи набора в армию. Привлекать собираются также мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших из страны. Появились и подробности части технических решений — повестки могут рассылать по электронной почте или в электронном кабинете призывника.

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Вадим Ивченко говорил, что мужчины, проживающие в Украине и за рубежом, должны будут получить карточку воинского учета. Банки могут запросить у клиентов данные о воинском учете, а если их не будет — заблокировать банковские карты. Если мужчины пройдут всю процедуру, то получат повестку в ТЦК.

"Если ты пройдешь и окажешься в перечне подлежащих мобилизации, то, конечно, получишь повестку. А дальше это уже твой выбор. Либо ты возвращаешься назад, либо остаешься там, и это уже будет нарушение закона Украины", — говорил политик.

Новый паспорт не дадут: как накажут уклонистов за рубежом?

Выехавшим за границу и не обновившим учетные данные, грозят санкции. Прежде всего, им хотят ограничить возможность обновления документов, включая паспорта.

Консульские услуги для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет предлагают оказывать только при наличии актуальных военно-учетных документов. Работники дипмиссий будут проверять их подлинность. Исключения составят документы для возвращения в Украину, помощи детям, оформления наследства, консульские услуги по заявлениям задержанных и в случае угрозы жизни и здоровью гражданина.

Судя по тенденции, выехавшие из Украины мужчины могут остаться без паспортов, если не станут на воинский учет.

"Выехавшим за рубеж придется возвращаться в Украину и проходить все процедуры для постановки на воинский учет. Если ранее человек выехал по причине инвалидности, то в случае отмены третьей группы нужно вернуться, заново проходить военно-врачебную комиссию и обновлять военно-учетные данные", — объясняет Фокусу адвокат АО "Бачинский и партнеры" Максим Дзиковский.

Консульства могут перестать оказывать украинцам услуги в переоформлении всех документов. Но законопроект о мобилизации предусматривает возможность для находящихся за границей направить в ТЦК документы по электронной почте, отмечает адвокат в сфере военного права Николай Максимов.

"По идее, после получения обновленных данных призывника военкомат должен отправить письмо в консульство со всеми доказательствами. Если это сделали, мужчина будет иметь право на обновление всех документов", — уточняет юрист.

Можно ли въехать в Украину по просроченному паспорту?

Чтобы пройти заново медкомиссию и обновить учетные данные, все равно придется приезжать в Украину. Посетить военно-врачебную комиссию онлайн не получится. С просроченным паспортом вернуться будет труднее, возможно пограничники потребуют оплату штрафа. По мнению адвоката Николая Максимова смысл таких мер заключается в "стимуляции" украинцев не покидать страну.

Тем не менее, последствия инициативы могут быть неудачными для страны.

"Психология выехавших может сводиться к добровольному отказу от украинского гражданства, лишь бы их не трогали. Если паспорт просроченный — подадут имеющиеся документы для получения вида на жительства в европейской стране, найдут и другие схемы", — объяснил Максимов.

Отметим, что по данным Института демографии и социсследований к началу ноября, в странах Евросоюза проживало около 4,24 миллиона украинских беженцев.

Замдиректора института по научной работе, демограф Александр Гладун в беседе с Фокусом отметил, что из указанной цифры мужчины в возрасте от 18 до 34 лет составили 8,3%, а в категории 35-64 года уже 10,2%.

Суммарное количество будущих призывников доходит почти до 20% от числа всех беженцев в странах Евросоюза, то есть порядка 850 тысяч человек.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря заявил, что готов использовать любой способ мобилизации, который пополнит армию живой силой. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что "повесток в "Дії" не будет никогда".

Фокус также писал, что вручать повестки в ТЦК могут представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые головы и представители общин. Повестка вручается военнообязанному лично в руки.