Залишать без паспортів? Що Кабмін передбачив для ухилянтів за кордоном

Уряд хоче карати ухилянтів за кордоном "бюрократично": у разі ухвалення нового закону про мобілізацію, консульства оновлюватимуть паспорти лише після постановки на військовий облік у ТЦК. Близько 850 тисяч українських чоловіків ризикують втратити головний документ. Фокус розбирався, до чого призведе такий захід контролю.

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Великий законопроєкт про мобілізацію в Україні передбачає різні ідеї набору в армію. Залучати збираються також чоловіків віком від 25 до 60 років, які виїхали з країни. З'явилися й подробиці частини технічних рішень — повістки можуть розсилати електронною поштою або в електронному кабінеті призовника.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Вадим Івченко говорив, що чоловіки, які проживають в Україні та за кордоном, повинні будуть отримати картку військового обліку. Банки можуть запросити у клієнтів дані про військовий облік, а якщо їх не буде — заблокувати банківські картки. Якщо чоловіки пройдуть усю процедуру, то отримають повістку до ТЦК.

"Якщо ти пройдеш і опинишся в переліку тих, хто підлягає мобілізації, то, звичайно, отримаєш повістку. А далі це вже твій вибір. Або ти повертаєшся назад, або залишаєшся там, і це вже буде порушення закону України", — говорив політик.

Новий паспорт не дадуть: як покарають ухилянтів за кордоном?

Тим, хто виїхав за кордон і не оновив облікові дані, загрожують санкції. Насамперед, їм хочуть обмежити можливість оновлення документів, включно з паспортами.

Консульські послуги для чоловіків віком від 18 до 60 років пропонують надавати тільки за наявності актуальних військово-облікових документів. Працівники дипмісій перевірятимуть їхню справжність. Винятки становитимуть документи для повернення в Україну, допомоги дітям, оформлення спадщини, консульські послуги за заявами затриманих і в разі загрози життю та здоров'ю громадянина.

Судячи з тенденції, чоловіки, які виїхали з України, можуть залишитися без паспортів, якщо не стануть на військовий облік.

"Тим, хто виїхав за кордон, доведеться повертатися в Україну і проходити всі процедури для постановки на військовий облік. Якщо раніше людина виїхала через інвалідність, то в разі скасування третьої групи потрібно повернутися, наново проходити військово-лікарську комісію та оновлювати військово-облікові дані", - пояснює Фокусу адвокат АО "Бачинський і партнери" Максим Дзиковський.

Консульства можуть перестати надавати українцям послуги з переоформлення всіх документів. Але законопроєкт про мобілізацію передбачає можливість для тих, хто перебуває за кордоном, надіслати в ТЦК документи електронною поштою, зазначає адвокат у сфері військового права Микола Максимов.

"За ідеєю, після отримання оновлених даних призовника військкомат має надіслати лист до консульства з усіма доказами. Якщо це зробили, чоловік матиме право на оновлення всіх документів", — уточнює юрист.

Чи можна в'їхати в Україну за простроченим паспортом?

Щоб пройти заново медкомісію та оновити облікові дані, все одно доведеться приїжджати в Україну. Відвідати військово-лікарську комісію онлайн не вийде. Із простроченим паспортом повернутися буде важче, можливо, прикордонники вимагатимуть оплату штрафу. На думку адвоката Миколи Максимова, сенс таких заходів полягає в "стимуляції" українців не залишати країну.

Проте наслідки ініціативи можуть бути невдалими для країни.

"Психологія тих, хто виїхав, може зводитися до добровільної відмови від українського громадянства, аби їх не чіпали. Якщо паспорт прострочений — подадуть наявні документи для отримання посвідки на проживання в європейській країні, знайдуть й інші схеми", — пояснив Максимов.

Зазначимо, що за даними Інституту демографії та соцдосліджень на початок листопада 2023 року, у країнах Євросоюзу проживало близько 4,24 мільйона українських біженців.

Заступник директора інституту з наукової роботи, демограф Олександр Гладун у бесіді з Фокусом зазначив, що із зазначеної цифри чоловіки у віці від 18 до 34 років становили 8,3%, а в категорії 35-64 роки вже 10,2%.

Сумарна кількість майбутніх призовників доходить майже до 20% від числа всіх біженців у країнах Євросоюзу, тобто близько 850 тисяч осіб.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня заявив, що готовий використовувати будь-який спосіб мобілізації, який поповнить армію живою силою. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров говорив, що "повісток у "Дії" не буде ніколи".

Фокус також писав, що вручати повістки в ТЦК можуть представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови та представники громад. Повістка вручається військовозобов'язаному особисто в руки.