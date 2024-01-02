ПВО НАТО может прикрыть Украину со своей территории: почему Путин провоцирует Альянс (видео)

Системы ПВО Польши и Румынии способны защитить запад Украины и Одесскую область от ударов РФ, но для этого нужна политическая воля. Путин сейчас пытается сделать все, чтобы НАТО не помогало Украине, отмечает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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Если Польша и Румыния проявят политическую волю, то благодаря собственным системам ПВО смогут защитить весь запад Украины и даже Одесскую область. Однако одним из главных факторов ПВО НАТО являются не только системы Patriot, но и истребители F-16 и F-18. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Эксперт отмечает, что накануне нанесения ракетного удара по территории Украины Путин заявил, что РФ будет отслеживать использование западных аэродромов для базирования F-16. Сразу в интернет была вброшена "утка" о передаче Украине этих истребителей, которые якобы базируются на территории соседних стран.

"Такие информационные вбросы делаются для совершенствования и отработки нужных механизмов, — говорит Дмитрий Снегирев, — То, что недавно ракета попала по территории Польши является проверкой настроя и последствий реальных ударов по аэродромам НАТО в будущем".

Но, по словам эксперта, Путин прекрасно понимает, бесперспективность военного столкновения со странами НАТО. Однако и сдавать назад российское руководство уже не имеет возможности.

К тому же, в РФ понимают, что Украина за счет ЕС смогла диверсифицировать заторможенную помощь от США. Например, говорит специалист, вся военно-техническая помощь США в 2023 году составляла $24 млрд, а на 2024 год только Германия согласилась выделить Украине помощи на $12 млрд, Дания выделит 3,2, Нидерланды 2 млрд и еще подтянутся другие европейские страны, такие как Великобритания, Норвегия и другие.

"Даже если "Трамп придет и порядок наведет", как рассчитывают оккупанты на выборы в США, то их надежды на прекращение поддержки Украины уже проваливаются, — акцентирует Дмитрий Снегирев, — Именно поэтому РФ пытается как-то провоцировать европейские страны НАТО на конфликт, чтобы они снизили характер помощи Украине, оставляя больше оружия для своей обороны".

Ранее Фокус рассказывал, что Польша разместила две пары истребителей F-16 на восточной границе НАТО. В заявлении вооруженных сил Польши говорится, что для защиты воздушного пространства на боевое дежурство также поставили самолет-заправщик.