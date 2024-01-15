ПВО ЕС должно защитить Украину, а Британия поможет деоккупировать Крым, — Александр Мусиенко (видео)

Когда-то Великобритания и союзники полностью уничтожили Черноморский флот России и эта история может повториться. Украине сейчас надо, чтобы ЕС создал единую систему ПВО и прикрыл от воздушных атак РФ, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Прикрытие неба Украины со стороны стран НАТО может состояться, если в "единую систему ПВО ЕС", которую предлагает создать Германия, будет включена Украина. Пока что сейчас ни одна из стран НАТО не может сбивать случайные ракеты или дроны РФ, которые залетают на их территорию, потому что стараются не провоцировать наращивание конфликта между Альянсом и Россией. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его мнению, подобная единая система ПВО ЕС действительно имеет смысл, но обязательно надо сделать все возможное, чтобы и Украина присоединилась к этой противовоздушной обороне. Сейчас РФ бросает очередной вызов не только Украине, но и Западу, демонстрируя, что автократические и авторитарные режимы могут спокойно налаживать отношения и использовать оружие, как в случае России и КНДР.

"Еще очень большой угрозой является развертывание ядерного оружия в Беларуси, — акцентирует эксперт, — Это вызов не только для Украины, но и для НАТО и Европы в целом. Поэтому Украина должна как минимум быть в этом едином защищенном воздушном пространстве".

По словам Александра Мусиенко, это было бы вполне логично, ведь не Европа наносит ракетные или авиаудары по РФ, а наоборот — северокорейские ракеты со стороны РФ летят в сторону Европы. А размещение ядерного оружия в Беларуси является вообще нарушением всех принципов, которые были установлены после Холодной войны.

"Вполне оправданным будет, если системы способные сбивать ядерные ракеты появятся не только в Польше, но и в Украине, — подчеркивает аналитик, — Мы уже должны принять решение о размещении военных миссий стран НАТО на нашей территории, с разрешением размещения и самолетов Альянса и других систем защиты".

Конечно, это не простые шаги, ведь не все в НАТО поддерживают подобные решения, говорит Александр Мусиенко, потому что некоторые опасаются рижской реакции России. Но куда уж дальше действовать более осмотрительно, спрашивается эксперт.

Учитывая визит британского премьера Риши Сунака в Киев и на подписание соглашения по безопасности до момента вступления Украины в НАТО, то, по мнению аналитика, возможно наступит время, когда Украина вместе с британцами освободит Крым от российских оккупантов.

"Это произойдет не впервые в истории, ведь во время так называемой Крымской войны альянс из французов, британцев и турок разгромили Черноморский флот, а десант высадился в Евпатории, — напоминает Александр Мусиенко, — Возможно и мы увидим, как интернациональный легион в присутствии англоязычных граждан снова освобождает Крым от оккупантов. Британцев всегда волновала безопасность в Черноморском регионе".

Ранее Фокус рассказывал, что системы ПВО Польши и Румынии способны защитить запад Украины и Одесскую область от ударов РФ. Для этого нужна политическая воля, отмечает военный аналитик Дмитрий Снегирев.