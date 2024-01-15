ППО ЄС повинне захистити Україну, а Британія допоможе деокупувати Крим, — Олександр Мусієнко (відео)

Колись Британія і союзники вщент знищили Чорноморський флот Росії й ця історія може повторитися. Україні зараз треба, щоб ЄС створив єдину систему ППО та прикрив від повітряних атак РФ, каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Прикриття неба України з боку країн НАТО може відбутись, якщо в "єдину систему ППО ЄС", яку пропонує створити Німеччина, буде включена Україна. Поки що зараз жодна із країн НАТО не може збивати випадкові ракети чи дрони РФ, що залітають на їхню територію, тому що намагаються не провокувати нарощування конфлікту між Альянсом та Росією. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На його думку, подібна єдина система ППО ЄС дійсно має сенс, але обов'язково треба зробити все можливе, щоб і Україна долучилась до цієї протиповітряної оборони. Зараз РФ кидає черговий виклик не тільки Україні, але і Заходу, демонструючи, що автократичні та авторитарні режими можуть спокійно налагоджувати стосунки й використовувати зброю, як у випадку Росії та КНДР.

"Ще дуже великою загрозою є розгортання ядерної зброї у Білорусі, — акцентує експерт. — Це виклик не тільки для України, але й для НАТО та Європи загалом. Тому Україна має щонайменше бути в цьому єдиному захищеному повітряному просторі".

За словами Олександра Мусієнка, це було б цілком логічно, адже не Європа наносить ракетні чи авіаудари по РФ, а навпаки — північнокорейські ракети з боку РФ летять у бік Європи. А розміщення ядерної зброї у Білорусі є взагалі порушенням всіх принципів, які були встановлені після Холодної війни.

"Цілком виправданим буде, якщо системи здатні збивати ядерні ракети з'являться не тільки в Польщі, але й в Україні, — підкреслює аналітик. — Ми вже маємо ухвалити рішення про розміщення військових місій країн НАТО на нашій території, з дозволом розміщення і літаків Альянсу й інших систем захисту".

Звичайно, це не прості кроки, адже не всі в НАТО підтримують подібні рішення, каже Олександр Мусієнко, бо деякі побоюються ризької реакції Росії. Але куди вже далі діяти більш обачніше, запитується експерт.

З огляду на візит британського прем'єра Ріші Сунака до Києва та на підписання безпекової угоди до моменту вступу України в НАТО, то, на думку аналітика, можливо настане час, коли Україна разом з британцями звільнить Крим від російських окупантів.

"Це відбудеться не вперше в історії, адже під час так званої Кримської війни альянс з французів, британців та турків розгромили Чорноморський флот, а десант висадився в Євпаторії, — нагадує Олександр Мусієнко. — Можливо і ми побачимо, як інтернаціональний легіон за присутності англомовних громадян знову звільняє Крим від окупантів. Британців завжди хвилювала безпека в Чорноморському регіоні".

Раніше Фокус розповідав, що системи ППО Польщі та Румунії здатні захистити захід України та Одеську область від ударів РФ. Для цього треба політична воля, зазначає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.