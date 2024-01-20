"У нас есть средства, которые могут доставать врага там, где они не ждут", — Юрий Игнат в интервью Фокусу

Украине под силу закончить ракетный террор и большую войну, начатую Россией почти два года назад. В противостоянии кровожадному врагу помогут истребители F-16 и высокотехнологичное дальнобойное оружие.

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Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 — это не просто потери специальной техники, это серьезный имиджевый удар по режиму Путина. А атака украинских беспилотников нефтебазы в Ленинградской области — в очередной раз продемонстрировала "дыры" вражеской ПВО. О самых болезненных потерях российской армии, об оружии способном изменить ход войны и о том, как Воздушные силы защищают украинское небо в эксклюзивном интервью Фокуса со спикером ВС ВСУ Юрием Игнатом.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эксклюзивном интервью на Youtube-канале Фокуса

В конце декабря прошлого года и в начале этого года, мы пережили самые массивные атаки врага: они были комбинированные с применением дронов и разного типа ракет. Некоторые военные эксперты говорили, что такие атаки направлены на истощение нашей системы ПВО. Насколько эта тактика делает уязвимой украинскую ПВО?

— Сначала враг ударил в начале декабря небольшим количеством ракет — около двух десятков, и по Киеву, и по Днепру. Это были ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-535. А 29 декабря был уже мощный удар — 158 средств воздушного нападения. Ракеты различных типов и дроны полетели с разных носителей и направлений. Были почти все виды ракет кроме "Калибров". Было сбито 134 цели — это беспрецедентный результат и рекорд как по атаке, так и сбитию воздушных целей. Повторно такое количество средств враг применил также 2 января этого года — более 100 ракет и дронов различного типа. Следующая атака была менее насыщенной — 8 января. Какую цель преследуют? Нельзя сказать, что атака сосредоточена на истощении ПВО или чтобы мы тратили ракеты. Это не правильно. Каждая российская ракета и дрон летит по своей цели, у каждой ракеты есть метка куда она должна попасть — или это объект критической инфраструктуры, или военный объект, склады и т.д. Они все делают не просто так. Безусловно, большое количество ракет и дронов рассредоточивают внимание всех Сил обороны, в частности ПВО. Вы видели опыт Израиля когда напали ХАМАС. Одновременно летело много ракет из РСЗО, дроны, крылатые и баллистические ракеты. Даже лучшая система ПВО в мире, которую имеет Израиль не смогла перехватить все цели. Средства поражения спроектированы так, чтобы преодолевать системы ПВО. Израиль — это одна украинская область по территории, можно существенно нарастить системы ПВО по границе и внутри страны. Украина — огромная территория, и враг атакует с разных направлений. Наша ПВО сосредоточена на локальной защите городов, объектов и тому подобное. Враг во время атак таким количеством средств поражения пытается перегрузить нашу ПВО, чтобы как можно больше этих средств попало в цель.

Вопросы, которые не стоит задавать

Учитывая, что ПВО пытается сбивать все вражеские цели, и глядя на статистику сбитых ракет, верно ли говорить, что запас боеприпасов к западным системам ПВО немножко истощен?

— Очень не люблю отвечать на этот вопрос и когда журналисты его поднимают, особенно западные. Это неправильно, вы не должны интересоваться нашими боевыми возможностями, количеством средств. Это приводит к ответной реакции населения. Наши партнеры прекрасно осведомлены о том, сколько летело, сколько сбито, сколько мы потратили. Они же нам эти ракеты поставляют. Вы думаете у нас здесь производство? Нет! Мы не можем производить здесь ни советские ракеты С-300, мы берем их у партнеров, или даже меньшие комплексы. Мы все получаем сегодня от партнеров. Воздушные силы стараются как можно более рационально использовать вооружение. Не тратить ракету на "Шахед", лучше его сбить мобильными группами. Понятно, если не все дроны сбиваются, например, 8 сбили, а 2 летят, то по ним будут тратиться и зенитно-управляемые ракеты. Другое дело, когда мы говорим о ЗРК С-300, которые запускаются по баллистической траектории. Тут нужны спецсредства, например, Patriot. Но если мы посмотрим на запасы у врага ракет С-300, у нас не хватит никаких запасов, которые могут их сбивать. Поэтому конечно говорить об этом можно, но осторожно. Потому что каждый раз расходуя определенное количество ракет, формируется запрос к партнерам о поставке новой партии ракет к ПВО. Это делается не публично. Часто вы видите в пакетах помощи США, Британии и Германии дополнительные боеприпасы к системам ПВО — четко и без конкретики. Мы не можем сразу взять огромное количество ракет — их нужно хранить, а враг рано или поздно узнает об этом. Разведка, к сожалению, у них работает и нет большого смысла размещать в Украине полные склады с боеприпасами. Та же история и с самолетами F-16. Все вроде готово а мы не берем, почему?! Прибудут они к нам и станут хорошей мишенью для врага?! Будем получать тогда, когда будет все для этого готово: люди, которые будут пилотировать, люди, которые будут обслуживать их, аэродромная инфраструктура и тому подобное. Когда все будет готово, тогда будет рациональное зерно для размещения самолетов в Украине. А пока пусть их там подремонтируют, модернизируют, чтобы служили нам верой и правдой.

Недавно в отчете о перехватах вражеских целей было указано, что система РЭБ "помогла" некоторым ракетам и дронам не долететь до своих меток. Все ли ракеты можно перехватывать и перенаправлять РЭБом?

— РЭБ не нужно переоценивать, тем более, в том количестве, которое мы сейчас имеем. К сожалению системы стали поздно поставлять, точнее не было раньше такого массового производства. Но давайте об отчете, которой вы упомянули. Было 40 воздушных средств, включая три дрона. Сбили 8 крылатых ракет из 12. Далее это фактически ракеты, которые летят по баллистике, большинство из них. Собственно из 20 ракет, которые не долетели, часть была подавлена системами РЭБ. Какие-то упали в поле, какие-то разорвались в воздухе, ликвидировались и т.д. Остальные ракеты просто упали сами, без помощи — где-то россияне не дорабатывают на их изготовлении, возможно спешат, возможно пытаются заменить какие-то комплектующие импортные, которых не хватает. Из тех 20 целей, которые не долетели до метки — часть работа РЭБ, часть некачественный продукт, или другие факторы. Поэтому возвращаясь к вопросу систем РЭБ — за ними будет будущее, они уже используются на фронте и будут еще более мощные станции. У врага они, к сожалению, есть и они влияют на события. Вы видите большое количество FPV-дронов — тысячами используют на фронте. Окопная РЭБ играет очень важную роль — бойцы стараются как можно больше получить для себя этих систем, это просто спасает жизнь. Война переходит и перешла уже на другой технологический уровень, где работает высокоточное оружие, даже применяется артиллерия — каждый снаряд сейчас "умный", из артиллерийских систем ствольного типа он летит точно по цели.

Большинство украинцев все еще, за два года большой войны, не понимают, почему вражеские дроны летают по Украине, а не уничтожаются сразу, как только пересекли воздушное пространство Украины. Давайте еще раз напомним как работают воины Воздушных сил ВСУ: существуют ли линии воздушной обороны — подпускают ли дроны для эффективного уничтожения или для применения конкретного оружия по целям?

— Я уже много раз говорил, все дроны летят по маршрутам, которые подготовили российские операторы. Эти маршруты могут меняться, условно их есть 10 и операторы выбирают куда именно сегодня полетят цели. Дроны летят между областей, рек, используя ландшафт местности. Пытаются ниже прижаться к земле, но это рискованно, можно же в дерево попасть, или другую опору. Были такие случаи — "Шахеды" снимали с деревьев. У нас огромная территория — границы с Белоруссией, территория севера России, линия фронта, акватория обоих морей и Приднестровья (вражеского для нас анклава) — это получается 2500 километров. "Шахеды" могут залететь из любой точки. Конечно, будут выбирать маршруты, чтобы мы как можно меньше их могли перехватить. Мобильно-огневая группа имеет на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные пушки, ПЗРК. Да, этих групп много — сотни и тысячи, но и Украина большая страна. Враг знает примерное расположение наших зенитно-ракетных систем. И ясно, что мы не будем ставить в поле то минимальное количество средств, которое у нас есть. Надо защитить не поле, а людей в городах миллионниках, где и сосредоточены основные объекты, которые враг желает уничтожить. Это Киев непосредственно, поэтому в столице много ПВО, следовательно все "Кинжалы" летят в столицу. Рассредоточить ПВО — поставить дальше от города — невозможно. Увеличится кольцо, которым надо охватить радиус поражения. Часто бывает, что прилетают и обломки ракет и дронов. К сожалению есть и последствия, это фиксируется на видео (коммуникация с обществом важна). Но россияне потом берут наши же съемки и монтируют для ужасной картинки — "все объекты уничтожены" и дальше боты разбрасывают это по Telegram-каналам. А наши люди это смотрят и воспринимают как будто "Генштаб врет в сводках". И соответственно РФ пытается достичь целей даже таким образом — информационным. Конечно будут обломки, вы же видите, сколько всего летит. Поэтому и предупреждаем людей — пройдите в укрытие, это спасет вас.

Оружие, которое способно изменить ход войны

Вы неоднократно говорили, что истребители F-16 смогут изменить ход войны. Как это будет выглядеть, когда мы их получим?

— Преимущество в воздухе на линии боевого соприкосновения на подконтрольной Украине и оккупированной территории — это ключ к успеху операций. Нужно не 2-3 самолета, чтобы достичь этого успеха. Понятно, что нужны самолеты, которые не будут уступать в тактико-технических характеристиках российским самолетам Су-35, которые являются основными противниками в воздухе сегодня. Нужны те модернизации F-16, которые смогут противостоять такому противнику, которые имеют мощные радары, которые могут конкурировать с ними. Будут разные самолеты — их можно будет и ремонтировать, и модернизировать. Главное в самолете — бортовое РЛС — это радар, чтобы увидеть противника. Сейчас никто не воюет в ближних воздушных боях, это нам не нужно. Нет никакого смысла вступать в бои, как во Вторую мировую.

Также важно защитить государство изнутри от ракет и дронов. Конечно, баллистические ракеты F-16 не собьет, ни один самолет не собьет баллистику. А вот крылатую ракету и дроны — по силам. Это самолет создан, чтобы быть частью противовоздушной обороны и активно применяться. Сейчас наши летчики пытаются сделать это на МиГ-ах и Су-шках советских 80-х годов еще, которые не модернизированы. Но это чрезвычайно сложная задача. F-16 будут делать это эффективнее.

Далее F-16 — это многоцелевой самолет. Почему Крымский мост важно взорвать или сжечь? Потому что по нему идут стратегические поставки — вода, еда, одежда, амуниция, боеприпасы, топливо, оружие. Вы видите, сколько у россиян ежедневно уничтожается на поле боя различной техники. И им это все надо пополнять. Если не привезешь снарядов, то можно будет бежать с позиций. И поэтому уничтожать логистику — эти базы небольшие, полевые пункты управления, склады боеприпасов — это все можно уничтожить высокоточным ударом с самолетов. Самолет F-16 имеет большой спектр вооружения и может наносить врагу болезненные удары по таким целям. Выгнать российскую авиацию сложно, это надо делать не одними F-16. Вы видели уже, как Patriot проявил себя, когда неожиданно появлялся там или там. Это блестящие спецоперации, которые проводятся под руководством командующего Воздушных сил. Это очень важно — враг понимает, что у нас есть средства, которые могут доставать их там, где они не ждут.

Вы только что намекнули на недавнюю операцию по уничтожению российских самолетов (А-50 и Ил-22 — ред.)?

— У нас много было операций по уничтожению самолетов — на Брянском направлении, Херсонском, Одесском. Командующий Воздушных сил и Главнокомандующий ВСУ поблагодарили за сбитый самолет — это впервые в мире такая цель была сбита. Это не просто потери специальной техники, это серьезный имиджевый удар по режиму Путина, сигнал для партнеров — вот мы сделали, мы можем, давайте еще оружие. Противостоять российской авиации можно и авиационными платформами, которые имеют партнеры, а также наземные системы.

Болезненные потери российской армии

Назовите 5 самых болезненных потерь российской армии в Крыму?

— Лучшая операция — это уничтожение крейсера "Москва", здесь подключились все Силы обороны — воздушные, военно-морские и другие. Это была гениальная операция, которая уже описана, и Bayraktar участвовал в этом уничтожении, отвлекал внимание. Но этот крейсер — это то, что очень мешало, это флагман Черноморского флота, который содержал много аппаратуры, имел серьезные ударные функции и уничтожить такой корабль было очень непросто. Но наши Силы обороны перехитрили их — это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции. Далее вы видели удары ракетами StormShadow по разным объектам, например, по штабу Черноморского флота. Севастополь — это не "город русских моряков", это украинский город, поэтому удар был красноречивым. Уже подтверждены последствия — уничтожены пункты управления, убиты оккупанты. Уничтожение российской авиации на аэродромах — я не буду говорить кто, как и какими средствами. Уничтожение комплексов "Триумф" с видео подтверждением. К этому приобщались Силы специальных операций, ГУР — это не только Воздушные силы, а все в комплексе. И Гвардейское, и Джанкой, когда по поезду пришли боеприпасы. Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю — это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления.

На полуострове все чаще раздается воздушная тревога. Какая у них ситуация с ПВО и как мы можем ее "вымотать" или сделать более уязвимой?

— Это тяжело, потому что у них есть постоянное производство ракет. И баллистических и зенитных ракет производство продолжается, поэтому Силы обороны концентрируются на уничтожении установок. Потому что истощать их можно, уничтожая пусковые системы. Это пытаются делать пилоты противорадиолокационными ракетами. Также уничтожается и артиллерией — она наносит все более высокоточные удары. FPV-дроны уничтожают вражескую ПВО, это тоже уже неоднократно показано. Они стоят копейки, а уничтожают вражескую технику на миллионы. Поэтому есть прогресс в уничтожении вражеской ПВО. Посмотрите в сводке Генштаба описано, сколько ЗРК уничтожено — это общее название. ПВО российское прореживается. То, что они линию соприкосновения им насытили — 100%, то, что Крым насыщен — 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж и насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и до других нефтебаз. Это очень хороший знак. Они чувствуют все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь касается всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они.

Какого количества дронов будет достаточно, чтобы Украина сделала максимально больно РФ? Как на фронте, так и на территории противника?

— Не знаю, как ответить, потому что нет такого количества, какого надо. Есть, какое бы хотелось. Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров. Но хорошо, что есть украинские дроны, хорошо, что они изготавливаются, что они эффективны. Понятно, что их будут сбивать. У них сколько есть разного ПВО. Но вопрос в том, как это будут применять наши защитники, какие тактические приемы, какие хитрости будут применены. Несмотря на все, несмотря на их ПВО — прилетает везде и в Крыму. Много дронов не бывает, FPV поставляются десятками тысяч, но и Россия их делает. Поэтому нужно развивать средства ПВО, чтобы защититься от их дронов.

Какое еще оружие, кроме F-16, способно изменить ход войны?

— Мы не можем воевать с армией, которая нас обходит количеством да еще и по технологиям. Нам нужно от партнеров получить инструмент, чтобы закончить войну. И этот инструмент и есть высокотехнологичное дальнобойное оружие. Например, ATACMS. Ждем решения немецкого правительства о Taurus. Есть StormShadow, поэтому надо, чтобы к британским и французским ракетам присоединилась немецкая. Нам важно иметь количество, чтобы бить врага эффективнее. Тогда это будет серьезная помощь нашим побратимам из Сухопутных войск. Мы понимаем, в каких условиях они сейчас воюют на фронте. Если здесь погода за окном в тыловых регионах плохая, то там — условия становятся непростыми. Стреляет артиллерия, стреляет авиация, над головой дроны, которые летят тебя уничтожать. Это очень тяжелый труд. Именно поэтому вопрос замены ребят на время, проведения ротаций чрезвычайно остро стоит, потому что трудно в таких условиях. Поэтому авиационная поддержка очень важна, в частности та, о которой мы говорили с вами — это и нанесение ударов на дальних подступах, чтобы уменьшить поставки вражеских боеприпасов и логистики.

Напомним, 17 января Украина впервые применила гибридную систему ПВО проекта FrankenSAM против вражеских дронов, сбив иранский "шахед" за 9 километров.

Также Фокус писал, что украинский производитель беспилотных летательных аппаратов провел успешные испытания БПЛА на реактивной тяге. Судя по опубликованному видео тестового полета, дрон отличается высокой маневренностью, что может стать вызовом для ПВО России.