От авиабомб спасут только F-16: как истребители помогут избавиться от обстрелов городов Украины (видео)

У врага заканчиваются запасы крылатых ракет, поэтому армия РФ перешла на старые боеприпасы и противокорабельные ракеты. Главную угрозу от авиабомб могут ликвидировать только истребители, считает военный Сергей Братчук.

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Попытки использовать оккупантами старой советской противокорабельной ракеты 32-Б при обстрелах украинских городов на юге является показателем того, враг пытается хоть чем-то компенсировать недостаток именно крылатых ракет. Эта ракета очень мощная, но очень неточная по современным меркам и это добавляет риска для мирного населения. Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он отмечает, что украинская ПВО сейчас сбивает ракеты России, которые датированы декабрем 2023 года выпуска, то есть совсем свежие. Это значит, что у оккупантов не все в порядке именно с запасами ракет и они стреляют ими по мере изготовления.

"С другой стороны очень обидно, что у врага есть много управляемых авиационных бомб, которые россияне пытаются запускать на правый берег Днепра, — акцентирует военный, — Это очень мощные бомбы и единственная сила, которая способна с ними бороться — истребители F-16, которые будут сбивать бомбардировщики ВВС РФ на подлете к цели".

Если Украина наконец получит истребители, то это позволит ВСУ иметь своеобразный паритет в воздухе, что сейчас крайне важно, говорит эксперт. Это позволит снять большую нагрузку и на украинскую прифронтовую зону и на позиции ВСУ.

Что касается ситуации на левобережье, то, по словам Сергея Братчука, оккупанты стали чаще бить по инфраструктуре оккупированных территорий, чтобы выдать эти обстрелы за работу ВСУ. А в Крыму все хуже ситуация с поставками энергии и крымчанам надо приготовиться к тому, что оккупационные войска будут у них забирать топливо для генераторов.

"То, чего ждали предатели Украины, а именно "камни с неба" в Крыму уже были, был и блэкаут и отсутствие воды, — отмечает эксперт. — Все эти коммунальные проблемы являются результатом, в том числе и агрессии России против Украины".

По словам представителя украинской добровольческой армии "Юг", в Крыму есть еще много людей, которые ожидают возвращения ВСУ. Это связано, в том числе и с тем, что оккупационная власть не оправдала надежд местного населения. Активизация партизанского движения ярко демонстрирует, что Украина не забыла о Крыме.

Ранее Фокус рассказывал, что Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы установки для запуска переделанных С-300 и С-400 не могли обстреливать приграничные города. Можно также активизировать диверсионную работу по уничтожению таких установок, считает участник российско-украинской войны Алексей Гетьман.