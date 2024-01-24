Від авіабомб врятують тільки F-16: як винищувачі допоможуть позбутись обстрілів міст України (відео)

У ворога закінчуються запаси крилатих ракет, тому армія РФ перейшла на старі боєприпаси та протикорабельні ракети. Головну загрозу від авіабомб можуть ліквідувати тільки винищувачі, вважає військовий Сергій Братчук.

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Намагання використовувати окупантами старої радянської протикорабельної ракети 32-Б при обстрілах українських міст на півдні є показником того, ворог намагається хоч чимось компенсувати нестачу саме крилатих ракет. Ця ракета дуже потужна, але дуже не точна за сучасними мірками й це додає ризику для мирного населення. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначає, що українська ППО зараз збиває ракети Росії, які датовані груднем 2023 року випуску, тобто зовсім свіжі. Це значить, що в окупантів не все гаразд саме із запасами ракет і вони стріляють ними в міру виготовлення.

"З іншого боку дуже прикро, що у ворога є багато керованих авіаційних бомб, які росіяни намагаються запускати на правий берег Дніпра, — акцентує військовий. — Це дуже потужні бомби і єдина сила, яка здатна з ними боротись — винищувачі F-16, які будуть збивати бомбардувальники ВПС РФ на підльоті до цілі".

Якщо Україна нарешті отримає винищувачі, то це дозволить ЗСУ мати своєрідний паритет у повітрі, що зараз вкрай важливо, каже експерт. Це дозволить зняти велике навантаження і на українську прифронтову зону і на позиції ЗСУ.

Щодо ситуації на лівобережжі, то, за словами Сергія Братчука, окупанти стали частіше бити по інфраструктурі окупованих територій, щоб видати ці обстріли за роботу ЗСУ. А у Криму все гірше ситуація з постачанням енергії й кримчанам треба приготуватись до того, що окупаційні війська будуть у них забирати пальне для генераторів.

"Те, на що чекали зрадники України, а саме "каміння з неба" в Криму вже були, був і блекаут і відсутність води, — зазначає експерт. — Всі ці комунальні проблеми є результатом в тому числі й агресії Росії проти України".

За словами речника української добровольчої армії "Південь", в Криму є ще багато людей, які очікують повернення ЗСУ. Це пов'язано в тому числі й з тим, що окупаційна влада не виправдала надій місцевого населення. Активізація партизанського руху яскраво демонструє, що Україна не забула про Крим.

Раніше Фокус розповідав, що Україні потрібні далекобійні ракети, щоб установки для запуску перероблених С-300 та С-400 не могли обстрілювати прикордонні міста. Можна також активізувати диверсійну роботу зі знищення таких установок, вважає учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.