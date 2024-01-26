Героизм украинцев разрушил планы Запада и России: не ожидали такого сопротивления (видео)

Странам НАТО приходится восстанавливать свой ВПК из-за военных реалий. Это все происходит на фоне нежелания в некоторых странах поддерживать военный курс Альянса, отмечает израильский военный обозреватель Игаль Левин.

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Подготовка стран НАТО к возможной войне, о которой объявляют некоторые участники Альянса, является результатом устойчивого противостояния ВСУ российским оккупантам. Ни одна из них не ожидала, что Украина столько продержится и теперь европейские страны вынуждены активизировать свой ВПК и заниматься увеличением армии. Об этом в интервью рассказал редактор военного Фокуса, израильский военный обозреватель Игаль Левин.

По его мнению, в начале полномасштабного вторжения на Западе считали, что Украина продержится недолго. Киев будет не в состоянии вести долгую войну против военной армады РФ.

"Украина "испортила всю малину" и НАТО и России своим упорным сопротивлением, — акцентирует Левин, — Там думали, что Путин быстро справится, или отступится, а Запад выступит с очередным "беспокойством и осуждением" и выпишет России очередные санкции".

Но еще в 2022 году аналитики сравнивали это противостояние на уровне Второй мировой, а сейчас, на третий год войны, она превзошла все остальные по уровню интенсивности и применения технологий или видов оружия, говорит эксперт. Войну даже невозможно с чем-то сравнить, потому что это совершенно новый уровень противостояния с учетом всего выше перечисленного.

Протестные настроения относительно расширения помощи Украине или расширения собственного ВПК еще отзовутся европейцам через годы, считает военный обозреватель. Историки еще отметят подобные факты в будущем, приводя их как негативный пример.

"Те процессы, которые происходят сейчас в Европе, являются следствием именно героизма украинского солдата, — отмечает Игаль Левин, — Это все происходит вопреки анализу возможного сопротивления украинцев".

Напомним, советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией о завершении войны, однако это может произойти только при определенных условиях.