Уничтожают нефтебазы и логистику в РФ: у СБУ и ГУР теперь новая тактика, — эксперт (видео)

Последние удары по нефтяным объектам являются очень важным шагом, чтобы оставить оккупантов без топлива и усложнить экспорт нефти или газа. Вскоре могут состояться удары даже по "серым" судам, экспортирующим российское сырье, говорит эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

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Удары сил самообороны Украины по нефтебазе в Туапсе или Ленинградской области можно считать новой стратегией, где ГУР и СБУ берет на себя больше ответственности за уничтожение военных объектов врага. И это не только нефтебазы, но и аэродромы и все остальное, что может служить для армии РФ. Об этом в интервью Фокусу заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его словам, сейчас Главное управление разведки проводит операции против вражеского ВПК на его территории, а СБУ занимается логистическими путями, чтобы как можно сильнее усложнить передвижение оккупантам и снабжением их армии всем необходимым.

"СБУ также занимается уничтожением логистических хабов, где Россия пытается перегрузить нефть или газ для экспорта, — акцентирует генерал-майор запаса, — Даже российские экономисты уже признали, что у РФ начались из-за этого проблемы с экспортом".

Виктор Ягун не исключает, что вскоре могут состояться удары неизвестных морских беспилотников по так называемым "серым" судам с российским сырьем. Эти суда являются законной военной целью Украины, ведь на деньги от нефти или газа Россия обеспечивает оккупантскую армию оружием.

"Россия ежедневно тратит до миллиарда долларов в день на войну с Украиной, а это очень значительные суммы, что позволяет зарабатывать именно "серый" экспортный флот, — говорит эксперт, — Поэтому для Украины важно прекратить или усложнить поток дохода от подобного экспорта".

В свою очередь нефтеперерабатывающие заводы и хранилища играют очень важную роль для российской армии, ведь они, по сути, являются "кровью" для танков и бронетехники, отмечает Виктор Ягун. Например, нефтебаза в Туапсе была важной для обеспечения топливом российских войск в оккупированном Крыму. Подобные удары мощно влияют на военные возможности РФ.

Напомним, несколько дней назад СБУ провела спецоперацию на нефтяном терминале "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Эта операция повлияла на морские поставки сырой нефти из России — они упали до минимума.