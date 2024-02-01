Под угрозой экономика и рейтинг власти: какие риски у нового законопроекта о мобилизации

Электронные повестки и ограничения, которые власти предлагают ввести в отношении уклонистов, могут ударить по экономике, а также увеличить количество судебных исков. Фокус разбирался, какие последствия у документа, призванного изменить подход к призыву.

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Новый законопроект о мобилизации, зарегистрированный в Верховной Раде, на контрасте с предыдущей версией выглядит менее резонансным. Некоторые нормы — например, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет — сохранили, другие — убрали или смягчили. В частности, оставили право на отсрочку для людей всех групп инвалидности, а в отношении уклонистов предложили вводить ограничения только по решению суда.

Есть в обновленной версии и положительные моменты — обязательный отпуск для военнослужащих, фиксированная заработная плата, конкретные сроки беспрерывной службы.

Тем не менее эксперты прогнозируют риски, если законопроект о мобилизации примут в нынешней редакции.

Работников отбивают

"У меня большая проблема в людях. И официально невозможно трудоустроить, потому что нет военного билета, и работник за ним не пойдет, потому что вряд ли вернется. Другая проблема, забронировать можно только 50% специалистов, остальных все равно заберут. Возможно, нам придется искать какие-то пути работы с Министерством обороны, например, создавать какие-то производственные подразделения из мобилизованных работников", — рассказывает Фокусу инженер-разработчик дронов "Кобра" Виталий Брызгалов.

Серьезные проблемы в связи с усилением мобилизации и рейдами сотрудников ТЦК в поисках "уклонистов" есть и у других производителей. По словам Брызгалова, работников прячут, отбивают и любыми способами договариваются с ТЦК, чтобы сохранить кадры. Полномасштабное вторжение, как отмечает собеседник Фокуса, давно стало "войной дронов". А инженеры с профессиональными навыками как никогда нужны в тылу.

"Мы ищем варианты сотрудничества, чтобы нам позволили использовать трудовые ресурсы со всей Украины и чтобы они имели защиту в плане трудовых отношений, могли получать стабильную зарплату. Это не обязательно должны быть супер здоровые работники. Есть люди с инвалидностью, которых частично тоже хотят сделать пригодными. Есть граждане, плохо подготовленные к фронту, которые могут помогать нам в сборке", — продолжает Брызгалов.

По его словам, если человек боится попасть в боевое подразделение, потому что понимает, что физически не потянет, но у него есть навыки и он готов производить нужные для государства вещи, ему нужно дать такую возможность. Это могло бы стать большим стимулом для военнообязанных пойти в ТЦК, пройти комиссию и получить военный билет.

"Ведь очень много людей, в том числе молодых, разбираются, занимаются 3D-печатью и IT, но прячутся. Если они смогут выбрать свой путь в разработке тех же искусственных интеллектов или другой сфере и будут гарантированно знать, что будут заниматься именно этим, то получат стимул. Пусть это будут не те деньги, которые они зарабатывают где-нибудь в IT, но не надо будет прятаться, бояться", — добавляет собеседник Фокуса.

Под ударом экономика

Экономисты отмечают, что ограничения, которые власти хотят ввести в отношении потенциальных уклонистов, могут серьезно повлиять как на бизнес, так и на банковскую систему. В новом документе предусмотрены электронные повестки, которые будут направлять в э-кабинет призывника. Если человек по каким-то причинам не увидит полученное сообщение и не явится в ТЦК, военкомы могут обращаться в Нацполицию, где военнообязанного объявят в розыск — такая практика есть и сейчас. Поскольку такого человека будут считать "уклонистом", законодатели через суд предлагают ограничить его в правах — заблокировать банковские счета, лишить водительских прав.

Подобное решение может иметь психологический эффект еще на стадии рассмотрения законопроекта. Военнообязанные, опасаясь жестких ограничений, могут начать уходить в тень — выводить банковские средства в наличные, официально увольняться с работы, чтобы получать зарплату в конвертах.

По словам экономиста Олега Гетмана, блокировка банковских счетов несет угрозу депозитным счетам, на которых суммарно хранится более 1,5 трл грн.

"С депозитных счетов будет значительный отток. Думаю, банковские счета близки к депозитным и равняются приблизительно триллиону гривен. Это огромные деньги и даже часть, которая уйдет в наличную сферу, нанесет серьезный ущерб экономике, так как на эти средства банковская система может выдавать кредит. Если нет депозитов — нет кредитов, овердрафтов", — объяснял Фокусу Гетман.

Будут у нового документа и политические последствия. По словам политолога Олега Постернака, законопроект в нынешней редакции ударит по рейтингу как президента, так и военного руководства страны, потому что мобилизация в по-прежнему воспринимается не как долг родине, а как "налог на жизнь".

"Кое-какие нормы резонансные, которые наделали шума в конце прошлого года, учли — ограничения в отношении уклонистов только по решению суда, людям с инвалидностью сохранили право на отсрочку. Но в целом, у проекта немало рисков. Поскольку не было проведено работы со стороны государства, призванной объяснить широким массам населения цели обороны. Голосование по документу будет непростое. Тема мобилизации широкая и политики захотят на ней пропиариться. Протесты внутри страны документ вряд ли спровоцирует, но раздражение в обществе может сдетонировать со временем", — говорит Фокусу Постернак.

Увеличится количество судебных исков

В новом законопроекте есть и положительные предложения:

Для военнообязанных в возрасте 18-24 лет предусматривают базовую военную подготовку;

Электронный воинский учет — в том числе электронный кабинет призывника, который должен упростить работу ТЦК и убрать необходимость военнообязанных постоянно приходить в военкомат, чтобы обновить свои данные;

Для военных предусмотрен обязательный отпуск и ограниченный срок беспрерывной службы.

Однако по словам экспертов, все это глобально не меняет подход к мобилизации, как это могла бы сделать рекрутинговая систем.

Больше всего вопросов возникает в связи с электронными повестками, которые военкомы могут отправлять в э-кабинет призывника. В документе указано, что днем вручения такой повестки будет считаться день, когда ТЦК и СП получают сообщение, что повестка доставлена.

Юристы говорили Фокусу, что неявка в военкомат по э-повестке будет рассматриваться как административное правонарушение. При этом военнообязанный может оспорить решение через суд, если докажет, что умысла в его действиях не было, и он просто не увидел повестку.

"После пандемии люди уже приспособились работать удаленно, поэтому многие после принятия законопроекта наверняка будут стараться изолироваться от общества, меньше выходить на улицу. И судов наверняка будет больше. Проблема только в том что, полтора года длится только первая инстанция, а в это время человек уже где-то был — в "учебке", военной части, на фронте", — говорит Фокусу юрист Николай Максимов.

Напомним, ранее Фокус подробно разбирал ключевые положения нового законопроекта о мобилизации.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде обсуждают инициативу, расширяющую возможности бронирования военнообязанных работников. Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, власти хотят прибавить бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь.