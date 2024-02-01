Для атак на Харьковщину у врага нет сил, а FPV-дроны не могут заменить артиллерию, — Евгений Дикий

Плацдарм в Крынках расширяется вдоль Днепра, однако в глубину его не удается увеличивать из-за дальности украинской артиллерии. На Харьков оккупанты не пойдут, ведь сильно обескровлены, говорит ветеран АТО.

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Плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонщины расширяется не в глубину, а вдоль реки Днепр. В идеале он к весне должен простираться от окрестностей Новой Каховки до Голой пристани. Об этом в интервью Фокусу сообщил ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, расширять плацдарм вглубь не позволяет дальность украинской артиллерии, которая с правого берега прикрывает Крынки. Но без прорыва вглубь все равно не обойтись и дальше следует уже будет прорываться к северо-крымскому каналу.

"Северо-крымский канал является довольно удачным оборонительным рубежом, который поможет перебрасывать тяжелую технику и артиллерию с правого на левый берег, — акцентирует ветеран АТО, — Пока плацдарм узкий делать это очень рискованно".

Однако силы артиллерии, прикрывающей Крынки, подтачивает снарядный голод, говорит эксперт. Если не решить проблему со снарядами — в Крынках будет совсем тяжело, а FPV-дроны не могут полноценно заменить артиллерию.

"Просто надо понять, что к маленькому дрону нельзя прикрепить артиллерийский снаряд, а только что-то вроде ручной гранаты, — говорит Дикий, — FPV-дроны являются хорошей заменой гранатометов или РПГ, но боеприпасы слишком малы, чтобы наносить потери, подобные ударам артиллерии".

Хотя дроны благодаря управлению оператора прилетают более точно к цели, если сравнивать со снарядами, но проигрывают по дальности действия и взрывной силе, отмечает эксперт. Есть уникальные модели FPV-дронов, которые могут пролететь 18 км, но обычно подобные БПЛА ограничены дальностью 3-5 км. Стандартная украинская артиллерия может бить на расстояние в 40 км, говорит ветеран АТО. Кроме того, дроны очень страдают от средств радиоэлектронной борьбы оккупантов — в среднем до цели долетает один из трех беспилотников.

Что касается постоянных нарративов от оккупантов о наступлении на Харьковщину или Север Украины со стороны Беларуси, то, по мнению Евгения Дикого, это невозможно, ведь в армии РФ просто нет кем и чем это осуществить. Россияне тоже очень вымотаны боями и обескровлены и теперь очень гордятся, что после своей крупнейшей мобилизации со времен Второй мировой и года боев они смогли остановить контрнаступление.

"Оккупанты очень опасаются, что в случае согласования помощи от США еще один год они просто не выдержат, — отмечает эксперт. — Сейчас ВПК РФ производит 20 новых танков в месяц и еще 50 расконсервирует со складов. Каждый месяц ВСУ уничтожают в среднем 120 танков".

Еще более сложная ситуация у оккупантов с артиллерией, которая изнашивается и уничтожается ВСУ. Поэтому при согласовании помощи россиянам будет совсем не сладко и они это понимают, говорит ветеран АТО.

"В случае дальнейшего отказа по пакету помощи ВСУ могут стать в глухую оборону, уничтожать "мясные штурмы" и искать другие варианты поставок, — акцентирует Евгений Дикий, — При этом надо еще больше развивать собственный ВПК особенно в части производства боеприпасов".

Полный разговор с Евгением Диким вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, почему 77 тысяч солдат РФ не могут отбить Крынки на Херсонщине. Россияне не успевают реагировать каждый раз на новые прорывы.