"Вы за героев Украины или уклонистов?": почему политикам надо определиться с законом о мобилизации

Закон о мобилизации так или иначе не будет популярным среди тех, кто решил всеми силами не идти защищать Родину. Залужный мог бы помочь политикам популяризировать вопрос мобилизации среди населения, отмечает аналитик Валентин Гладких.

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Сейчас оккупанты пытаются создать для украинцев иллюзорную альтернативу о ведении войны и на нее ведутся некоторые люди. Это касается мобилизации: некоторые почему-то считают, что можно побороть врага имеющимися силами только путем кадровых изменений и это большая ошибка. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Он также отмечает, что люди зря воспринимают развитие малого и среднего бизнеса как фактор того, что экономика страны может удачно развиваться во время войны. Часто потребительский уровень растет из-за накачки деньгами Украины и того, что военные рискуя жизнью на фронте отправляют неплохую зарплату своим родным, которые и открывают бизнес.

"Любые заявления политиков и заигрывания с народом на теме мобилизации являются классическим популизмом в широком смысле этого слова, ведь каждый политик является своеобразным популистом, который пытается потакать ожиданиям людей в расчете на их голоса, — отмечает эксперт. — Поскольку далеко не все украинцы хотят защищать родину, то всегда найдутся политики, которые будут играть на таком мнении".

Но таким политикам надо помнить, что в Украине более миллиона человек уже защищают государство, а также они имеют семьи и близких, имеющих право голоса, говорит Гладких. Поэтому подобным политикам надо определиться, на какой они стороне: уклонистов и беглецов или героев Украины.

По мнению аналитика, вопрос демобилизации и ротации невозможно решить без вопроса мобилизации. Поэтому он советует подобным политикам все же обратить внимание на тех, кто уже мобилизован или готовится к мобилизации и выполняет свой долг.

"Я думаю, что украинский парламент найдет в себе мужество и мудрость, чтобы принять закон о мобилизации, — акцентирует Гладких, — Принятие законопроекта в первом чтении дает возможность всем политическим силам внести необходимые по их мнению правки. Однако сам законопроект все равно не будет популярным у тех, кто любой ценой решил уклониться от мобилизации".

Аналитик считает, что популяризацией скорейшей работы и принятия законопроекта и популяризации его среди общества мог бы сыграть главнокомандующий Валерий Залужный, который пользуется огромной поддержкой украинцев. Он мог бы донести до всех необходимость мобилизации.

"Обидно, что пока Залужный делает заявления о необходимости 500 тысяч воинов, но не обращает внимания на необходимость модернизации закона о мобилизации и улучшения его аспектов, — говорит эксперт, — Все же вопрос мобилизации является отраслью именно ВСУ, хотя Залужный, конечно, не является политиком и может не разбираться в каких-то политических тонкостях".

Полное интервью с Валентином Гладких вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что Минобороны приветствовало голосование за законопроект о мобилизации. В ближайшее время представители ведомства совместно с нардепами будут анализировать правки к законопроекту №10449. Планируют поддерживать только те, которые повысят эффективность мобилизации.