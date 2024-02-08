"Ви за героїв України чи ухилянтів?": чому політикам треба визначитися із законом про мобілізацію

Закон про мобілізацію так чи інакше не буде популярним серед тих, хто вирішив усіма силами не йти боронити Батьківщину. Залужний міг би допомогти політикам популяризувати питання мобілізації серед населення, зазначає аналітик Валентин Гладких.

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Зараз окупанти намагаються створити для українців ілюзорну альтернативу про ведення війни, і на неї ведуться деякі люди. Це стосується мобілізації: дехто чомусь вважає, що можна побороти ворога наявними силами лише шляхом кадрових змін, і це велика помилка. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Валентин Гладких.

Він також зазначає, що люди даремно сприймають розвиток малого та середнього бізнесу як чинник того, що економіка країни може вдало розвиватися під час війни. Часто споживчий рівень зростає через накачування грошима України й того, що військові, ризикуючи життям на фронті, відправляють непогану зарплатню своїм рідним, які й відкривають бізнеси.

"Будь-які заяви політиків і загравання з народом на темі мобілізації є класичним популізмом у широкому сенсі цього слова, адже кожен політик є своєрідним популістом, який намагається потурати очікуванням людей, розраховуючи на їхні голоси, — зазначає експерт. — Оскільки далеко не всі українці хочуть захищати батьківщину, то завжди знайдуться політики, які гратимуть на такій думці".

Але таким політикам треба пам'ятати, що в Україні більш ніж мільйон людей уже захищають державу, а також вони мають родини та близьких, які мають право голосу, каже Гладких. Тож подібним політикам треба бути визначитися, на якому вони боці: ухилянтів і втікачів чи героїв України.

На думку аналітика, питання демобілізації та ротації неможливо розв'язати без питання мобілізації. Тому він радить подібним політикам усе ж таки звернути увагу на тих, хто вже мобілізований чи готується до мобілізації та виконує свій обов'язок.

"Я думаю, що український парламент знайде в собі мужність і мудрість, щоб схвалити закон про мобілізацію, — акцентує Гладких. — Ухвалення законопроєкту в першому читанні дає можливість усім політичним силам внести необхідні на їхню думку правки. Проте сам законопроєкт усе одно не буде популярним у тих, хто за будь-яку ціну вирішив ухилитися від мобілізації".

Аналітик вважає, що популяризацією якнайшвидшої роботи й ухвалення законопроєкту і популяризації його серед суспільства міг би зайнятися головнокомандувач Валерій Залужний, який користується величезною підтримкою українців. Він міг би донести до всіх необхідність мобілізації.

"Прикро, що поки Залужний робить заяви про необхідність 500 тисяч вояків, але не звертає уваги про необхідність модернізації закону про мобілізацію та поліпшення його аспектів, — каже експерт. — Усе ж таки питання мобілізації є галуззю саме ЗСУ, хоча Залужний, звичайно, не політик і може не знатися на якихось політичних тонкощах".

Повне інтерв'ю з Валентином Гладких незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що Міноборони схвалило голосування за законопроєкт про мобілізацію. Найближчим часом представники відомства спільно з нардепами аналізуватимуть правки до законопроєкту №10449. Планують підтримувати лише ті, які підвищать ефективність мобілізації.