Чем рискует Сырский и почему могут не успеть с мобилизацией, — полковник запаса (видео)

Власть не смогла наладить промышленное производство дронов в отличие от врага, который под влиянием генералитета перестроил экономику на военные рельсы. Будет большой ошибкой власти оставить Залужного на скамье запасных, считает полковник запаса Иван Якубец.

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Замена Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменит в управлении войсками — ни ухудшения, ни улучшения не произойдет. Сырский был практически заместителем Залужного, ведь управляя сухопутными войсками выполнял и обязанности командующего фронтами, то есть прекрасно разбирается в ситуации в ВСУ на фронте. Об этом в интервью Фокусу рассказал полковник запаса и бывший командующий аэромобильных войск Украины Иван Якубец.

Однако у Сырского займет некоторое время потребность разобраться с вопросами обеспечения фронтов, экономической и политической поддержкой ВСУ. В этом как раз и заключается разница между командующим оперативно-стратегической группировкой, которым он был, и главнокомандующим всех ВСУ, которым он стал, отмечает военный.

"Поскольку Сырский является опытным военным, то у него это не займет много времени, — считает Якубец, — Многие другие второстепенные детали все выяснятся во время активной повседневной работы".

По мнению полковника запаса, Залужному есть где применить свои профессиональные способности в пользу украинского государства. Например, он мог бы в будущем занять должность Министра обороны или работать на должностях, которые помогут реформировать и улучшать украинскую армию.

"Власть не имеет права оставлять Залужного на "скамейке запасных", — говорит Иван Якубец, — Такие люди, как Залужный или Шаптала просто обязаны иметь возможность проявить свой мощный потенциал для развития государства и армии".

Конечно, это зависит от того, готова ли команда президента конкурировать в успешности своих действий, которые они способны провести на других направлениях деятельности по защите украинского государства. Это станет понятно уже в ближайшее время, подчеркивает Якубец.

Он подчеркивает, что российским генералам удалось убедить Кремль, что надо вести войну по правилам военных и подстраивать всю общественную и экономическую жизнь под эти условия. Украинскому политикуму тоже надо понимать, что именно требования генералитета, который руководит всеми вооруженными силами и ведет войну против агрессора, надо выполнять.

"Например, задержка с мобилизацией может привести к тому, что мы не успеем подготовить к лету 300-500 тысяч резерва, — акцентирует Якубец, — А у нас закон о мобилизации принимается уже второй месяц подряд, хотя в условиях войны такие законы должны приниматься очень быстро".

Сам Александр Сырский пошел на очень большой риск возглавив ВСУ, считает полковник запаса. При таком уровне реагирования со стороны политического руководства и депутатов на нужды армии это действительно большой риск.

"Когда в начале войны мы выигрывали за счет дронов наше руководство не смогло поставить их производство на промышленные рельсы, — говорит Якубец, — Россияне усвоили этот урок и по требованию генералитета сделали все возможное для массового производства БПЛА".

Напомним, Сырский опубликовал сообщение, в котором очертил ближайшие планы относительно Сил обороны. Один из вопросов, которым он будет заниматься, — это пересмотрит штат ВСУ и выяснит, почему там две трети людей — в штабе, а не на фронте.