Чим ризикує Сирський і чому можуть не встигнути з мобілізацією, — полковник запасу (відео)

Влада не спромоглась налагодити промислове виробництво дронів на відміну від ворога, який під впливом генералітету перелаштував економіку на військові рейки. Буде великою помилкою влади залишити Залужного на лаві запасних, вважає полковник запасу Іван Якубець.

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Заміна Валерія Залужного на Олександра Сирського нічого не змінить в управління військами — не погіршення ні покращення не відбудеться. Сирський був практично заступником Залужного, адже керуючи сухопутними військами виконував і обов'язки командувача фронтів, тобто прекрасно розуміється на ситуації у ЗСУ на фронті. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець.

Проте у Сирського забере якийсь час потреба розібратись з питаннями забезпечення фронтів, економічною та політичною підтримками ЗСУ. В цьому як раз і полягає різниця між командувачем оперативно-стратегічним угрупованням, яким він був, і головнокомандувачем всіх ЗСУ, яким він став, зазначає військовий.

"Оскільки Сирський є досвідченим військовим, то у нього це не забере багато часу, — вважає Якубець. — Багато інших другорядних деталей все з'ясуються під час активної повсякденної роботи".

На думку полковника запасу, Залужному є де застосувати свої професійні здібності на користь української держави. Наприклад, віг міг би у майбутньому обійняти посаду Міністра оборони чи працювати на посадах, які допоможуть реформувати та покращувати українську армію.

"Влада не має права залишати Залужного на "лаві запасних", — каже Іван Якубець. — Такі люди, як Залужний чи Шаптала просто зобов'язані мати можливість проявити свій потужний потенціал для розбудови держави та армії".

Звичайно, це залежить від того, чи готова команда президента конкурувати в успішності своїх дій, які вони здатні провести на інших напрямках діяльності щодо захисту української держави. Це стане зрозуміло вже найближчим часом, підкреслює Якубець.

Він підкреслює, що російським генералам вдалось переконати Кремль, що треба вести війну за правилами військових і підлаштовувати все суспільне та економічне життя під ці умови. Українському політику теж треба розуміти, що саме вимоги генералітету, який керує всіма збройними силами та веде війну проти агресора, треба виконувати.

"Наприклад, затримка з мобілізацією може привести до того, що ми не встигнемо підготувати до літа 300-500 тисяч резерву, — акцентує Якубець. — А у нас закон щодо мобілізації приймається вже другий місяць поспіль, хоча в умовах війни такі закони мають прийматись дуже швидко".

Сам Олександр Сирський пішов на дуже великий ризик очоливши ЗСУ, вважає полковник запасу. При такому рівні реагування з боку політичного керівництва і депутатів на потреби армії це дійсно великий ризик.

"Коли на початку війни ми вигравали за рахунок дронів наше керівництво не спромоглось поставити їхнє виробництво на промислові рейки, — каже Якубець. — Росіяни засвоїли цей урок та на вимоги генералітету зробили все можливе для масового виробництва БПЛА".

Нагадаємо, Сирський опублікував допис, в якому окреслив найближчі плани щодо Сил оборони. Одне з питань, яким він займатиметься, — це перегляне штат ЗСУ і з'ясує, чому там дві третини людей — у штабі, а не на фронті.