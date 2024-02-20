Наступают по всем направлениям, чтобы что-то захватить до получения Украиной помощи США, — Коваленко

Несмотря на потери и непогоду оккупанты продолжают продвижение, чтобы до выборов Путина похвастаться хоть какими-то успехами. Армия РФ понимает, что так или иначе Украина получит военный пакет и оружие от США, говорит военный аналитик.

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После Авдеевки оккупанты начали масштабное наступление в направлении Роботино в Запорожье, а на других направлениях не прекращается давление россиян ввиду того, что агрессор прекрасно знает о снарядном голоде в ВСУ. Также все понимают, что Конгресс США так или иначе придет к соглашению о помощи Украине, поэтому оккупанты пытаются как можно быстрее продвинуться где это возможно до этого момента, несмотря на огромные потери. Такой комментарий в интервью Фокусу дал военный аналитик Александр Коваленко.

По мнению аналитика, армия РФ пытается найти слабые места в обороне ВСУ, чтобы направить туда свои усилия. Это возможно только до того момента, пока ВСУ не получило военной помощи от США.

"Политическое "шапито" в конгрессе обязательно прекратится, чтобы республиканцы в нынешней каденции не стали первыми в истории, которые опозорили надежность партнерства США с другими странами, — отмечает Коваленко, — Думаю, что после каникул решение о помощи Украине будет принято".

Между тем, несмотря на проблемы с боеприпасами, ВСУ удачно уничтожает врага, которому пришлось несмотря на непогоду и тяжелые погодные условия наступать на Авдеевку по трупам собственных бойцов, говорит аналитик. Ни один генерал не стал бы наступать в такой ситуации, но взятие Авдеевки было чисто политическим решением до переизбрания Путина, которому надо выкатить перед россиянами хоть какую-то "победу".

"До выборов оккупанты будут пытаться активнее наступать, несмотря на все возможные потери, — говорит Коваленко, — Только после выборов наступит оперативная пауза для обновления своих ресурсов, в том числе и человеческих, и тогда может уменьшить интенсивность боев".

Полный разговор с Александром Коваленко вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.

Напомним, что 18 февраля в ОСУВ "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки ВС РФ наступают в направлении Ласточкино Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 17 февраля заявил о выходе украинских сил из Авдеевки. Такое решение было принято, чтобы войска РФ не окружили подразделения ВСУ.