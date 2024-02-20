Наступають за всіма напрямками, щоб щось захопити до отримання Україною допомоги США, — Коваленко

Попри втрати й негоду окупанти продовжують просування, щоб до виборів Путіна похизуватися хоч якимись успіхами. Армія РФ розуміє, що так чи інакше Україна отримає військовий пакет і зброю від США, каже військовий аналітик.

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Після Авдіївки окупанти почали масштабний наступ у напрямку Роботиного на Запоріжжі, а за іншими напрямками не припиняється тиск росіян із огляду на те, що агресор прекрасно знає про снарядний голод у ЗСУ. Також усі розуміють, що Конгрес США так чи інакше дійде угоди про допомогу Україні, тому окупанти намагаються якнайшвидше просунутися, де це можливо до цього моменту попри величезні втрати. Такий коментар в інтерв'ю Фокусу дав військовий аналітик Олександр Коваленко.

На думку аналітика, армія РФ намагається знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, щоб направити туди свої зусилля. Це можливо тільки до того моменту, поки ЗСУ не отримало військової допомоги від США.

"Політичне "шапіто" в конгресі обов'язково припиниться, щоб республіканці в теперішній каденції не стали першими в історії, які зганьбили надійність партнерства США з іншими країнами, — зазначає Коваленко. — Думаю, що після канікул рішення про допомогу Україні буде ухвалене".

Водночас, попри проблеми з боєприпасами, ЗСУ вдало знищує ворога, якому довелося попри негоду й важкі погодні умови наступати на Авдіївку по трупах власних бійців, каже аналітик. Жоден генерал не став би наступати в такій ситуації, але взяття Авдіївки було суто політичним рішенням до переобрання Путіна, якому треба викотити перед росіянами хоч якусь "перемогу".

"До виборів окупанти намагатимуться активніше наступати попри всі можливі втрати, — каже Коваленко. — Тільки після виборів настане оперативна пауза для поновлення їхніх ресурсів, у тому числі й людських, і тоді можуть зменшити інтенсивність боїв".

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, що 18 лютого в ОСУВ "Таврія" повідомили, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступають у напрямку Ласточкиного Донецької області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 17 лютого заявив про вихід українських сил із Авдіївки. Таке рішення ухвалили, щоб війська РФ не оточили підрозділи ЗСУ.