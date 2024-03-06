"Отстраниться от Украины перед выборами": почему замгоссекретаря США Виктория Нуланд ушла в отставку

В администрации Джо Байдена значительные кадровые изменения. Виктория Нуланд, лоббирующая интересы Украины, уходит в отставку. Эксперты считают, что в Белом доме решили дистанцироваться от Киева накануне президентских выборов. Фокус выяснил, что для Украины означает отставка Нуланд.

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Заместительница госсекретаря США Виктория Нуланд, долгие годы курировавшая украинский вопрос, покинет свой пост в ближайшие несколько недель. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Именно лидерство Виктории в Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению Путина в Украину, для формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать его стратегическую неудачу, и для помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги — демократически, экономически и в военном отношении", — отметил Блинкен.

Чиновник добавил, что Нуланд проработала на госслужбе три с половиной десятилетия под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей. После отставки обязанности заместителя госсекретаря США будет временно исполнять нынешний замминистра по вопросам государственного управления Джон Басс.

Ушла эпоха

Виктория Нуланд — профессионал высокого уровня, говорят Фокусу эксперты. Она начинала карьеру как дипломат США в Китае, Монголии, России. Среди первой значимой должности Нуланд — пост заместитель директора по связям со странами бывшего Советского Союза. В 1990-е годы занималась вопросами ядерного разоружения Беларуси, Украины и Казахстана, политикой США в отношении Косово и Боснии. В 2000-х работала в аппарате вице-президента США Дика Чейни, была постоянным представителем США при НАТО, пресс-секретарем Госдепартамента США.

В 2013 году Нуланд назначили помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С того момента, за исключением короткого перерыва в период президентства Дональда Трампа, она курировала 50 стран мира, в том числе Украину. Нуланд неоднократно посещала Киеве во время Майдана и запомнилась украинцам в свой первый визит, когда угощала активистов печеньем на площади. Также она дважды приезжала в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ. Первый раз — в конце декабря 2022 года, во второй раз — в конце января 2024 года.

Эксперты говорят, что за долгие годы работы Нуланд стала одним из наиболее осведомленных политиков, относительно ситуации в Киеве и зарекомендовала себя как фигура, достигнувшая успехов в продвижении украинских интересов в США.

"Хотя Илон Маск и называл Нуланд главным "вдохновителем" войны РФ против Украины [в начале полномасштабного вторжения Маск написал у себя в Twitter: "Никто не разжигает эту войну больше, чем Нуланд] то, как на нее реагировала российская пропаганда, говорит о том, что Нуланд проукраинский чиновник, занимающий последовательную и резкую позицию, относительно действий РФ", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Олег Постернак.

По словам эксперта, российская пропаганда считает, что отставка Нуланд свидетельствует об окончании антироссийской внешней политики США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это решение "провалом антироссийского курса администрации Байдена". Эксперт называет позицию Москвы "домыслами". При этом добавляет, что, возможно, приоритеты администрации Байдена действительно изменились. Вероятно, в Белом доме в предвыборный год решили сместить фокус с росийско-украинской войны на китайскую угрозу.

Насколько эти предположения верны, станет понятно после того, как в США определяться с приемником Нуланд. Если фигура нового заместителя госсекретаря отойдет на второй план, это будет свидетельствовать о том, что в Белом доме дистанцируются от украинской темы перед выборами.

Сейчас все ключевые вопросы по Украине в США решают другие люди, рассуждает в беседе с Фокусом политолог Владимир Фесенко. По этой причине можно сказать, что эпоха Виктории Нуланд просто ушла.

"Думаю Нуланд пошла в отставку, потому что стало понятно — ее время завершилось. Она больше не влияет на украинскую ситуацию, ее друзья в Киеве остались в прошлом", — говорит Фесенко.

По оценке эксперта, заместительница госсекретаря США много сделала для Украины, но ее стиль влияние политически устарел. Фесенко считает, что Нуланд не сработалась с командой Владимира Зеленского. В Офисе президента Украины не приняли ее стиль работы. Вместо этого удалось выстроить прямые отношения с Белым домом, которые исключают посредников.

"Раньше Нуланд приезжала в Киев и давала установки: что и кому делать. Я знаю об этом из разных источников. Сейчас так не работает. Когда она начинает давать установки, ей говорят: "спасибо, до свидания", так как работают двухсторонние отношения между ОП и Белым домом. Все переговоры идут по линии [глава ОП Андрей] Ермак — [Джейми] Салливан или [президент Украины Владимир] Зеленский — [президент США Джо] Байден. Звездный час Нуланд был в 2014 году и позже, когда в Киев не приездал президент США. Теперь другие времена — другие люди. Возможно, у нее не сложились отношения с Блинкеном, это тоже могло повлиять на отставку", — говорит Фесенко.

Влияние будет другим

По информации госсекретаря США Энтони Блинкеном, обязанности его заместителя будет временно исполнять действующий замминистра по вопросам государственного управления Джон Басс. Он профессиональный разведчик и дипломат: в 2009-2012 был послом США в Грузии, затем в Турции, в Афганистане. Эксперты отмечают, что чиновник хорошо интегрирован в европейские дела, в том числе по украинскому вопросу. Однако Басс — фигура менее значительная, чем Нуланд. На место заместителя Блинкена рассматривают и других кандидатов. Среди фаворитов называют посла США в НАТО Джулианну Смит — бывшую сотрудницу Пентагона, занимающую пост заместителя советника по национальной безопасности, когда Джо Байден был вице-президентом США.

"Влияние у нового человека будет другое. Пока президентом остается Байден, по Украине будет работать нынешняя схема двухсторонних отношений. Что будет, если президентом станет Трамп и кто будет заниматься Украиной — неизвестно. В предыдущий раз Трамп назначил спецпредставителем по Украине Курта Волкера. Возможно, будет та же ситуация, так как Волкер остается близким к команде республиканцев. Также активность на украинском направлении проявляет экс-госсекретарь Майк Помпео. Возможно, если его возьмут в команду, он будет заниматься Украиной", — резюмирует Фесенко.

Ранее Фокус писал, что в Палате представителей Конгресса США по-прежнему не могут утвердить выделение Украине пакета помощи в размере 61 млрд долл.

Также Фокус отмечал, что первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, запланированного на 7 марта. По информации СМИ, супругу президента Украины хотели посадить рядом со вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией Навальной.