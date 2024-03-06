"Відсторонитися від України перед виборами": чому заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд пішла у відставку

В адміністрації Джо Байдена значні кадрові зміни. Вікторія Нуланд, яка лобіює інтереси України, йде у відставку. Експерти вважають, що в Білому домі вирішили дистанціюватися від Києва напередодні президентських виборів. Фокус з'ясував, що для України означає відставка Нуланд.

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Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка довгі роки займалася українським питанням, покине свій пост у найближчі кілька тижнів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Саме лідерство Вікторії в Україні дипломати та дослідники зовнішньої політики вивчатимуть ще довгі роки. Її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, для формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну невдачу, і для допомоги Україні в досягненні того дня, коли вона зможе твердо встати на ноги — демократично, економічно і у військовому плані", — зазначив Блінкен.

Чиновник додав, що Нуланд пропрацювала на держслужбі три з половиною десятиліття під керівництвом шести президентів і десяти державних секретарів. Після відставки обов'язки заступника держсекретаря США тимчасово виконуватиме нинішній заступник міністра з питань державного управління Джон Басс.

Пішла епоха

Вікторія Нуланд — професіонал високого рівня, кажуть Фокусу експерти. Вона починала кар'єру як дипломат США в Китаї, Монголії, Росії. Серед першої значущої посади Нуланд — пост заступника директора зі зв'язків із країнами колишнього Радянського Союзу. У 1990-ті роки опікувалася питаннями ядерного роззброєння Білорусі, України та Казахстану, політикою США щодо Косово і Боснії. У 2000-х працювала в апараті віцепрезидента США Діка Чейні, була постійним представником США при НАТО, прессекретарем Держдепартаменту США.

У 2013 році Нуланд призначили помічницею держсекретаря США у справах Європи та Євразії. Відтоді, за винятком короткої перерви в період президентства Дональда Трампа, вона курирувала 50 країн світу, зокрема Україну. Нуланд неодноразово відвідувала Київ під час Майдану і запам'яталася українцям у свій перший візит, коли пригощала активістів печивом на площі. Також вона двічі приїжджала до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ. Перший раз — наприкінці грудня 2022 року, вдруге — наприкінці січня 2024 року.

Експерти кажуть, що за довгі роки роботи Нуланд стала одним із найобізнаніших політиків щодо ситуації в Києві та зарекомендувала себе як фігура, яка досягла успіхів у просуванні українських інтересів у США.

"Хоча Ілон Маск і називав Нуланд головним "натхненником" війни РФ проти України [на початку повномасштабного вторгнення Маск написав у себе в Twitter: "Ніхто не розпалює цю війну більше, ніж Нуланд"], то те, як на неї реагувала російська пропаганда, свідчить про те, що Нуланд — проукраїнська чиновниця, яка займає послідовну та різку позицію, щодо дій РФ", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Олег Постернак.

За словами експерта, російська пропаганда вважає, що відставка Нуланд свідчить про закінчення антиросійської зовнішньої політики США. Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова назвала це рішення "провалом антиросійського курсу адміністрації Байдена". Експерт називає позицію Москви "домислами". При цьому додає, що, можливо, пріоритети адміністрації Байдена дійсно змінилися. Ймовірно, у Білому домі в передвиборчий рік вирішили змістити фокус із російсько-української війни на китайську загрозу.

Наскільки ці припущення правильні, стане зрозуміло після того, як у США визначатимуться з наступником Нуланд. Якщо фігура нового заступника держсекретаря відійде на другий план, це свідчитиме про те, що в Білому домі дистанціюються від української теми перед виборами.

Зараз усі ключові питання щодо України в США вирішують інші люди, міркує в бесіді з Фокусом політолог Володимир Фесенко. З цієї причини можна сказати, що епоха Вікторії Нуланд просто пішла.

"Думаю, Нуланд пішла у відставку, тому що стало зрозуміло — її час завершився. Вона більше не впливає на українську ситуацію, її друзі в Києві залишилися в минулому", — каже Фесенко.

За оцінкою експерта, заступниця держсекретаря США багато зробила для України, але її стиль впливу політично застарів. Фесенко вважає, що Нуланд не спрацювалася з командою Володимира Зеленського. В Офісі президента України не прийняли її стиль роботи. Натомість вдалося вибудувати прямі відносини з Білим домом, які виключають посередників.

"Раніше Нуланд приїжджала до Києва і давала настанови: що і кому робити. Я знаю про це з різних джерел. Зараз так не працює. Коли вона починає давати настанови, їй кажуть: "спасибі, до побачення", оскільки працюють двосторонні відносини між ОП і Білим домом. Усі переговори йдуть по лінії [глава ОП Андрій] Єрмак — [Джеймі] Салліван або [президент України Володимир] Зеленський — [президент США Джо] Байден. Зірковий час Нуланд був у 2014 році і пізніше, коли до Києва не приїжджав президент США. Тепер інші часи — інші люди. Можливо, у неї не склалися стосунки з Блінкеном, це теж могло вплинути на відставку", — каже Фесенко.

Вплив буде іншим

За інформацією держсекретаря США Ентоні Блінкена, обов'язки його заступника тимчасово виконуватиме чинний заступник міністра з питань державного управління Джон Басс. Він професійний розвідник і дипломат: у 2009-2012 був послом США в Грузії, потім у Туреччині, в Афганістані. Експерти зазначають, що чиновник добре інтегрований у європейські справи, зокрема щодо українського питання. Однак Басс — фігура менш значуща, ніж Нуланд. На місце заступника Блінкена розглядають й інших кандидатів. Серед фаворитів називають пані посла США в НАТО Джуліанну Сміт — колишню співробітницю Пентагону, яка обіймала посаду заступника радника з національної безпеки, коли Джо Байден був віцепрезидентом США.

"Вплив у нової людини буде інший. Поки президентом залишається Байден, щодо України працюватиме нинішня схема двосторонніх відносин. Що буде, якщо президентом стане Трамп і хто займатиметься Україною — невідомо. Попереднього разу Трамп призначив спецпредставником по Україні Курта Волкера. Можливо, буде та сама ситуація, оскільки Волкер залишається близьким до команди республіканців. Також активність на українському напрямку проявляє ексдержсекретар Майк Помпео. Можливо, якщо його візьмуть у команду, він займатиметься Україною", — резюмує Фесенко.

Раніше Фокус писав, що в Палаті представників Конгресу США, як і раніше, не можуть затвердити виділення Україні пакета допомоги в розмірі 61 млрд дол.

Також Фокус зазначав, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, запланованого на 7 березня. За інформацією ЗМІ, дружину президента України хотіли посадити поруч із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією Навальною.