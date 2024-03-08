Западные СМИ ищут сенсаций, а дипфейки угрожают украинцам: как не стать жертвой пропаганды РФ (видео)

Чтобы уберечься от фейков, которых много и в украинских СМИ или Telegram-каналах, надо обращать внимание на источник информации и на то, почему этот источник эту информацию распространяет, говорит журналистка Елена Ремовская.

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Западные влиятельные СМИ часто пишут вещи, которые не нравятся рядовому украинцу относительно войны, но это вовсе не означает, что такая пресса сознательно работает на Москву. Не стоит так считать, но указывать на такие ошибки журналистам может каждый из нас. В целом, к любой информации в прессе надо относиться осторожно. Об этом в интервью Фокусу рассказала Елена Ремовская, известная журналистка и ведущая "Общественного вещания".

По ее словам, если впасть в клеймение таких СМИ, которые нарабатывали свою репутацию много лет, то украинцы навредят только себе. Лучше заняться налаживанием коммуникаций с влиятельными медиа.

"Недавно мы увидели в статье New York Times критику украинских фортификаций и спутниковые снимки, потому что западные медиа пытаются искать эксклюзив, — акцентирует Ремовская, — В этой гонке за эксклюзивом иногда они прибегают к довольно странным шагам".

Например, говорит журналистка, западная пресса может рассказывать, что при отступлении из Авдеевки до тысячи украинских военных попали в плен и ссылаться на двух неназванных солдат. Это действительно довольно странный подход к тому, чтобы указывать такую сенситивную информацию и ссылаться на двух анонимных солдат, а не на украинский Генштаб.

"На это все должна быть реакция и профессионального сообщества и государства Украина, — отмечает ведущая "Общественного вещания", — Читатели и зрители также сейчас через площадки социальных сетей имеют на это возможность повлиять".

Чтобы уберечься от фейков, которых много и в украинских СМИ или Telegram-каналах, журналистка советует обращать внимание на источник информации и на то, почему этот источник эту информацию распространяет. Также надо обращать внимание, что если речь идет о какой-то конфликтной ситуации, то должны быть представлены различные точки зрения на конфликт. Это на самом деле базовые правила которыми должен руководствоваться любой из читателей, слушателей и зрителей.

"В анонимных Telegram-каналах нам вбрасывают какую-то информацию и даже не дают ссылки на источник, что уже заставляет задуматься об экспертности информации, — отмечает Ремовская, — Одно дело, когда информация исходит из Минобороны или Генштаба, а другое, когда от неизвестного бойца с фронта или так называемого эксперта с непонятными регалиями".

По словам журналистки, надо обращать особое внимание если источника информации вообще нет или он анонимный. Это точно признак того, что надо сто раз подумать над доверием к такому сообщению и включать критическое мышление.

Сейчас много разных технологий для того, чтобы влиять на сознание аудитории, отмечает Ремовская. Например, дипфейки, то есть замена голоса и видео с помощью нейросетей, что особенно бьет по аудитории старшего возраста. Поэтому молодежь должна проводить с родителями своеобразную разъяснительную работу и учить остерегаться подобных "сенсационных сообщений" от первого лица.

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