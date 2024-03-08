Західні ЗМІ шукають сенсацій, а дипфейки загрожують українцям: як не стати жертвою пропаганди РФ (відео)

Щоб уберегтися від фейків, яких багато і в українських ЗМІ чи Telegram-каналах, треба звертати увагу на джерело інформації й на те, чому це джерело цю інформацію поширює, каже журналістка Олена Ремовська.

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Західні впливові ЗМІ часто пишуть речі, які не подобаються пересічному українцеві стосовно війни, але це зовсім не означає, що така преса свідомо працює на Москву. Не варто так вважати, але вказувати на такі помилки журналістам може кожен з нас. У цілому до будь-якої інформації в пресі треба ставитися обережно. Про це в інтерв'ю Фокусу розповіла Олена Ремовська, відома журналістка та ведуча "Суспільного Мовлення".

За її словами, якщо впасти до тавруванням таких ЗМІ, які напрацьовували свою репутацію багато років, то українці зашкодять тільки собі. Краще зайнятися налагодженням комунікацій зі впливовими медіа.

"Нещодавно ми побачили в статті New York Times критику українських фортифікацій і супутникові знімки, тому що західні медіа намагаються шукати ексклюзив, — акцентує Ремовська. — У цих перегонах за ексклюзивом часом вони вдаються до доволі дивних кроків".

Наприклад, каже журналістка, західна преса може розказувати про те, що при відступі з Авдіївки до тисячі українських військових потрапили в полон і покликатися на двох неназваних солдатів. Це дійсно доволі дивний підхід до того, щоб вказувати таку сенситивну інформацію та покликатися на двох анонімних солдатів, а не на український Генштаб.

"На це все має бути реакція і професійної спільноти, і держави Україна, — зазначає ведуча "Суспільного Мовлення". — Читачі та глядачі також зараз через майданчики соціальних мереж мають на це можливість вплинути".

Щоб уберегтися від фейків, яких багато і в українських ЗМІ чи Telegram-каналах, журналістка радить звертати увагу на джерело інформації й на те, чому це джерело цю інформацію поширює. Також треба звертати увагу, що якщо йдеться про якусь конфліктну ситуацію, то повинні бути представлені різні точки зору на конфлікт. Це насправді базові правила, якими має керуватися будь-хто з читачів, слухачів і глядачів.

"В анонімних Telegram-каналах нам вкидають якусь інформацію й навіть не дають посилання на джерело, що вже змушує замислитися про експертність інформації, — зазначає Ремовська. — Одна справа, коли інформація виходить із Міноборони чи Генштабу, а інша — коли від невідомого бійця з фронту чи так званого експерта з незрозумілими регаліями".

За словами журналістки, треба звертати особливу увагу, якщо джерела інформації взагалі немає або воно анонімне. Це точно ознака того, що треба сто разів подумати над довірою до такого повідомлення та вмикати критичне мислення.

Зараз багато різних технологій для того, щоб впливати на свідомість аудиторії, зазначає Ремовська. Наприклад дипфейки, тобто заміна голосу та відео за допомогою нейромереж, що особливо б'є по аудиторії старшого віку. Тому молодь має проводити з батьками своєрідну роз'яснювальну роботу і вчити остерігатися подібних "сенсаційних повідомлень" від першої особи.

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