Обманули полк С-400 и дивизион "Панцирь-С1". Дроны ударили по аэродрому в Энгельсе, чем уникальна операция

Авиабаза "Энгельс-2" — важное место базирования авиации ВКС РФ, именно оттуда запускают ракеты по мирным городам Украины. Но беспилотники ГУР внесли коррективы в работу базы, теперь бомбардировщики придется прятать. Фокус поговорил с авиаэкспертами и выяснил, как подобные спецоперации бьют по военному потенциалу врага.

Related video

Аэродром стратегической авиации ВКС России в Энгельсе ночью 20 марта атаковали беспилотники. Жители города слышали до четырех взрывов, от которых дрожали окна в домах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отчитывался о якобы уничтожении нескольких беспилотников. По его оценкам, система ПВО сработала "своевременно и эффективно". Главное управление разведки Минобороны Украины подчеркивало, что в местных чатах писали о прилетах и пожаре.

Удары по аэродрому наносили украинскими дронами "Лютый". Три из четырех беспилотников упали на территорию военного аэродрома. Пострадавших нет, сведения о повреждениях российские власти уточняют, сообщают местные СМИ.

В городе Энгельс Саратовской области находится авиабаза "Энгельс-2", оттуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС и наносят массированные ракетные удары по мирным городам Украины. Расстояние от аэродрома до ближайшей подконтрольной Украине территории, в частности, до Харькова и области — примерно 700 километров.

По аэродрому "Энгельс-2" уже не раз прилетали беспилотники. Ночью 26 декабря 2022 года трое российских военных погибли от падения обломков сбитого БПЛА, еще четырех человек госпитализировали. А в ночь с 9 на 10 января 2024 года беспилотники также летели в направлении аэродрома "Энгельс-2", их обломки также упали на территорию аэропорта.

Дроны могли преодолеть полк из ЗРК С-400 и дивизион "Панцирь-С1"

Чтобы поразить вражескую авиацию, ударные дроны должны обойти вражеские системы ПВО. Данный аэродром плотно прикрывает полк с зенитно-ракетными установками С-400 и дивизионом ЗРК "Панцирь-С1", рассказывает Фокусу ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко.

"Если БПЛА преодолели все преграды и нанесли серьезные повреждения бомбардировщикам ВС РФ, значит операция успешна. "Лютый" — весьма недешевый аппарат, его падение на территории аэродрома без ущерба для целей станет напрасной тратой денег", — уверяет специалист.

Часть самолетов во время удара могла быть на базе в Энгельсе, но их рассредоточили. Попасть точно в цель на столь большом расстоянии невероятно тяжело, у дронов должна быть автономная система наведения.

"Starlink не поставишь, система космической связи дорогая. Стоит дождаться спутниковых снимков последствий разрушений. Обломки точно не могут сильно повредить самолет. Нужно прямое попадание в бомбардировщик, или падение дронов на расстоянии максимум пяти метров. Подбитый беспилотник не долетит до стоянки самолетов, ведь ЗРК стоят в километре от них", — объясняет Романенко.

Спустя некоторое время после комментария эксперта редакция проекта "Схемы" показала спутниковые снимки аэродрома. Журналисты утверждают, что на территории аэродрома в момент атаки находились 11 самолетов.

Среди самолетов было шесть бомбардировщиков Ту-95, один из которых в нерабочем состоянии, а также три Ту-160.

"Цели поражены, результаты уточняются", – сообщили украинские разведчики.

Чем уникален дрон "Лютый"

Отметим, что дронами "Лютый" ранее атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы. Так, 13 марта 2024 года этим БПЛА ударили по Рязанскому НПЗ, а 9 марта — по авиазаводу в Таганроге. Также дрон атаковал стратегически важный металлургический комбинат в Липецке в конце февраля 2024 года.

Дальность полета БПЛА — до 1 000 километров, масса боевой части — 75 килограммов. Внешне он напоминает турецкий Bayraktar TB2 и сделан по классической двухбалочной схеме, с толкающим или тянущим винтом. Крыло довольно большого размаха, соответственно аппарат крупный, поясняет Фокусу специалист по военной аэроразведке и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

"Противник мог засечь направление полета столь большого дрона и быстро переставить технику на аэродроме. Тоже делают и ВСУ в Староконстантинове, когда россияне запускают "Шахеды" по заданным координатам. Ни у России, ни у нас пока нет умных дронов, которые сами прицеливаются на объекты", — объясняет военный.

Дрон "Лютый" мог преодолеть средства ПВО и радиолокаторы благодаря фактору невнимательности российских военных.

"Пока налеты дронами не станут регулярными, туда будет прорываться что-то. Не налажена система — кто-то проспал, кто-то не обратил внимания и в самолет прилетело. Есть тактика полета на низких высотах, которая снижает риски обнаружения дрона", — полагает Касьянов.

Тем не менее прилет дрона мог сорвать возможную утреннюю атаку ВС РФ на 20 марта. Взлет бомбардировщиков для обстрела Украины после ночных взрывов на аэродроме был бы невозможен, подытожил инженер.

Фокус ранее писал о наращивании средств противовоздушной обороны в Крыму после успешных ударов Сил обороны Украины по аэродромам на полуострове. Авиабаза "Гвардейское" подвергалась ракетному 1 марта 2024 года.

Напомним, украинские OSINT-аналитики подтвердили уничтожение минимум шести российских истребителей Су-34 после 2 марта 2024 года. В городе Крымск до четырех истребителей не вернулись на базу.