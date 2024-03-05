После ударов ВСУ: россияне наращивают количество ПВО в Крыму, — Атеш (видео, фото)

По словам партизан, оккупанты верят, что больше противовоздушной обороны "поможет защититься" от атак Сил обороны, однако агенты подполья работают, чтобы наносить "сокрушительный ущерб" РФ.

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После успешных ударов Сил обороны Украины по аэродромам во временно оккупированном Крыму россияне начали наращивать количество средств противовоздушной обороны. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram 5 марта.

В частности, по информации координаторов подполья, агенты украинских партизан постоянно изучают оборону стратегически важного Джанкойского аэродрома.

Кроме того, партизаны добавляют, что после успешных атак украинских военных по аэродрому в Гвардейском оккупанты наращивают количество средств ПВО в Крыму.

"Они верят, что это поможет им защититься. Однако, наши агенты среди военных и гражданских работают, чтобы нанести сокрушительный ущерб оккупантам", — говорится в сообщении.

Удары по аэродромам в Крыму

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что авиабаза "Гвардейское", расположенная на территории оккупированного Крымского полуострова, подверглась ракетной атаке 1 марта. По данным журналистов, в результате удара была повреждена рулежная дорога аэродрома.

Кроме того, 31 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, крылатые ракеты ударили по аэродрому "Бельбек" в Севастополе. 1 февраля появились снимки последствий удара. 2 февраля спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки были поражены по меньшей мере три российских самолета.

Также 6 января командующий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук сообщил, что украинские военные уничтожили пункт управления россиян на территории временно оккупированного Крыма. Под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке.

Напомним, в отчете разведки Минобороны Великобритании от 9 января сообщили, что удары ВСУ по аэродромам в Крыму нанесли значительный ущерб военным объектам РФ и продемонстрировали "неэффективность российской противовоздушной обороны в защите ключевых объектов, несмотря на ее повышенную готовность".