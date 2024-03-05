Після ударів ЗСУ: росіяни нарощують кількість ППО в Криму, — Атеш (відео, фото)

За словами партизанів, окупанти вірять, що більше протиповітряної оборони "допоможе захиститись" від атак Сил оборони, однак агенти підпілля працюють, аби завдавати "нищівних збитків" РФ.

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Після успішних ударів Сил оборони України по аеродромах в тимчасово окупованому Криму росіяни почали нарощувати кількість засобів протиповітряної оборони. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram 5 березня.

Зокрема, за інформацією координаторів підпілля, агенти українських партизанів постійно вивчають оборону стратегічно важливого Джанкойського аеродрому.

Крім того, партизани додають, що після успішних атак українських військових по аеродрому в Гвардійському окупанти нарощують кількість засобів ППО в Криму.

"Вони вірять, що це допоможе їм захиститись. Проте, наші агенти серед військових та цивільних працюють, щоб завдати нищівних збитків окупантам", — йдеться у повідомленні.

Удари по аеродромах в Криму

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що авіабаза "Гвардійське", розташована на території окупованого Кримського півострова, зазнала ракетної атаки 1 березня. За даними журналістів, унаслідок удару було пошкоджено руліжну дорогу аеродрому.

Крім того, 31 січня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, крилаті ракети вдарили по аеродрому "Бельбек" у Севастополі. 1 лютого з'явилися знімки наслідків удару. 2 лютого речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в результаті атаки було уражено щонайменше три російські літаки.

Також 6 січня командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці.

Нагадаємо, у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 9 січня повідомили, що удари ЗСУ по аеродромах в Криму завдали значної шкоди військовим обʼєктам РФ та продемонстрували "неефективність російської протиповітряної оборони у захисті ключових об’єктів, попри її підвищену готовність".