Ракет к западным ПВО все меньше: как закрыть небо Украины от массированных атак РФ до конца марта

Первый массированный удар по Украине за последние 35 дней армия РФ нанесла ракетами Х-101/Х-555, "Искандер-М" и "Кинжалом". Воздушные силы ВСУ заявляют об уничтожении всех целей, хотя в Киеве не обошлось без серьезных разрушений. Опрошенные Фокусом военные аналитики предупреждают, что нехватка ракет к комплексам ПВО нарастает и скоро города Украины окажутся в повышенной зоне риска.

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Российские военные впервые за 35 дней нанесли неожиданный ракетный удар по Киеву утром 21 марта. В результате обстрела горели жилые дома и автомобили, повреждены шесть учебных заведений: детсады и школы в Святошинском и Шевченковском районах, а также ряд предприятий. Власти столицы сообщили о 13 пострадавших, погибших нет.

Некоторые ракеты сбивали в пределах столицы, осколки российских снарядов падали в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах Киева и привели к масштабным разрушениям. Одна из боевых частей подбитых ракет упала между жилыми домами, оставив огромную воронку.

Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке территории Украины баллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23), аэробаллистическими Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Выпускали снаряды 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из Волгодонска и Энгельса. Все цели, по данным украинских военных, уничтожены.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины. Ракеты Х-101/555 преодолели расстояние 1800 километров и заходили на Киев с севера, отмечают мониторинговые каналы.

"Взлетело 11 Ту-95МС, а запустили только 29 ракет"

Российская военная промышленность вышла на вершину ракетного потенциала, поэтому количество выпущенных снарядов не превышает 122 единицы за одну массированную атаку, объясняет Фокусу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Мне кажется, больше не будет, это их штатный режим до конца полномасштабной войны в Украине", — полагает аналитик.

Бомбардировщик Ту-95МС может брать на борт восемь ракет Х-101, сегодня поднялось 11 самолетов в воздух, а запустили лишь 29 ракет. По подсчетам Черника, на каждом борту не было даже по четыре ракеты, что говорит об изношенности ракетно-авиационного парка ВС РФ.

"Почему они переместили самолеты из "Оленьи" в Энгельс? Каждый час пребывания самолета в воздухе — это колоссальная нагрузка на двигатели, а производить их они не могут. Запас мощности у бомбардировщиков еще есть: от двух до четырех лет в таком режиме как сегодня они проработают", — добавил он.

Кроме этого, существенно выросла и стоимость производства ракеты Х-101. Если в начале войны боеприпас стоил 16 млн долларов, то сейчас — минимум 20 млн долларов.

Черник отмечает разницу в тактике ударов дальнобойными ракетами и управляемыми авиабомбами на линии фронта. Крылатыми ракетами не бьют по военным целям, в Киеве есть гражданская или энергетическая инфраструктура. Оккупанты применяют дальнобойные ракеты по невоенным целям.

Запасов ракет к ПВО все меньше. Продержатся ли города Украины до начала апреля?

Воздушные силы ВСУ говорят об уничтожении всех целей, но ранее была замечена серьезная проблема в запасе ракет к комплексам ПВО. Запас боеприпасов остался на две недели, к концу марта у ВСУ могут закончиться все ракеты, сообщало издание The Telegraph.

Вместо уничтожения четырех из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украина ограничит использование ресурсов противовоздушной обороны и будет сбивать только одну из пяти, отмечали западные журналисты после общения с двумя украинскими чиновниками.

"Это значительно повлияет на городские центры Украины и подставит их под более серьезные угрозы, чем сейчас", — говорилось в публикации газеты.

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, военного эксперта Владислава Селезнева, столь длительный перерыв в ракетных атаках обусловлен использованием дронов для истощения украинских средств ПВО. Предыдущий массированный удар по Киеву и другим городам был 15 февраля 2024 года.

"Впереди нас ждут сложные времена. Несмотря на то, что сегодня выпустили чуть более 30 ракет, такие атаки опасны. Если западные комплексы ПВО Patriot, SAMP-T и IRIS-T не обеспечить боекомплектами, у нас не будет закрытого неба. Оставшихся советских ракет практически нет", — предупреждает он.

Напомним, Германия в перспективе может передать Украине ракеты JASSM-ER для самолетов тактической авиации. Берлин закупал у США данные снаряды для самолетов F-35.

Фокус ранее писал, что Украина развернула производство ракет с дальностью поражения целей более 640 километров. В 2023 году военное производство в Украине выросло в три раза, отмечали западные СМИ.