Ракет до західних ППО все менше: як закрити небо України від масованих атак РФ до кінця березня

Перший масований удар по Україні за останні 35 днів армія РФ завдала ракетами Х-101/Х-555, "Іскандер-М" і "Кинджалом". Повітряні сили ЗСУ заявляють про знищення всіх цілей, хоча в Києві не обійшлося без серйозних руйнувань. Опитані Фокусом військові аналітики попереджають, що нестача ракет до комплексів ППО наростає і скоро міста України опиняться в підвищеній зоні ризику.

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Російські військові вперше за 35 днів завдали несподіваного ракетного удару по Києву вранці 21 березня. Унаслідок обстрілу горіли житлові будинки та автомобілі, пошкоджено шість навчальних закладів: дитсадки і школи у Святошинському та Шевченківському районах, а також низку підприємств. Влада столиці повідомила про 13 постраждалих, загиблих немає.

Деякі ракети збивали в межах столиці, осколки російських снарядів падали у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах Києва і призвели до масштабних руйнувань. Одна з бойових частин підбитих ракет упала між житловими будинками, залишивши величезну воронку.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про атаку території України балістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23), аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал", а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555. Випускали снаряди 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Волгодонська та Енгельса. Усі цілі, за даними українських військових, знищено.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. Ракети Х-101/555 подолали відстань 1800 кілометрів і заходили на Київ із півночі, зазначають моніторингові канали.

"Злетіло 11 Ту-95МС, а запустили тільки 29 ракет"

Російська військова промисловість вийшла на вершину ракетного потенціалу, тому кількість випущених снарядів не перевищує 122 одиниці за одну масовану атаку, пояснює Фокусу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Мені здається, більше не буде, це їхній штатний режим до кінця повномасштабної війни в Україні", — вважає аналітик.

Бомбардувальник Ту-95МС може брати на борт вісім ракет Х-101, сьогодні піднялося 11 літаків у повітря, а запустили лише 29 ракет. За підрахунками Черника, на кожному борту не було навіть по чотири ракети, що свідчить про зношеність ракетно-авіаційного парку ЗС РФ.

"Чому вони перемістили літаки з "Оленячої" в Енгельс? Кожна година перебування літака в повітрі — це колосальне навантаження на двигуни, а виробляти їх вони не можуть. Запас потужності у бомбардувальників ще є: від двох до чотирьох років у такому режимі як сьогодні вони пропрацюють", — додав він.

Крім цього, суттєво зросла і вартість виробництва ракети Х-101. Якщо на початку війни боєприпас коштував 16 млн доларів, то зараз — щонайменше 20 млн доларів.

Черник зазначає різницю в тактиці ударів далекобійними ракетами і керованими авіабомбами на лінії фронту. Крилатими ракетами не б'ють по військових цілях, у Києві є цивільна або енергетична інфраструктура. Окупанти застосовують далекобійні ракети по невійськових цілях.

Запасів ракет до ППО все менше. Чи протримаються міста України до початку квітня?

Повітряні сили ЗСУ говорять про знищення всіх цілей, але раніше було помічено серйозну проблему в запасі ракет до комплексів ППО. Запас боєприпасів залишився на два тижні, до кінця березня у ЗСУ можуть закінчитися всі ракети, повідомляло видання The Telegraph.

Замість знищення чотирьох із п'яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна обмежить використання ресурсів протиповітряної оборони і збиватиме лише одну з п'яти, зазначали західні журналісти після спілкування з двома українськими чиновниками.

"Це значно вплине на міські центри України і підставить їх під більш серйозні загрози, ніж зараз", — йшлося в публікації газети.

На думку ексспікера Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, така тривала перерва в ракетних атаках зумовлена використанням дронів для виснаження українських засобів ППО. Попередній масований удар по Києву та інших містах був 15 лютого 2024 року.

"Попереду на нас чекають складні часи. Незважаючи на те, що сьогодні випустили трохи більше 30 ракет, такі атаки небезпечні. Якщо західні комплекси ППО Patriot, SAMP-T і IRIS-T не забезпечити боєкомплектами, у нас не буде закритого неба. Радянських ракет, що залишилися, практично немає", — попереджає він.

Нагадаємо, Німеччина в перспективі може передати Україні ракети JASSM-ER для літаків тактичної авіації. Берлін закуповував у США ці снаряди для літаків F-35.

Фокус раніше писав, що Україна розгорнула виробництво ракет із дальністю ураження цілей понад 640 кілометрів. У 2023 році військове виробництво в Україні зросло втричі, зазначали західні ЗМІ.