Дальность до 1900 км: Украина может получить от Германии ракеты JASSM-ER, — эксперт

Немецкое правительство рассматривает возможность приобретения у США высокоточных крылатых ракет класса "воздух — земля" JASSM-ER. Главный редактор Defence Express Олег Катков предполагает, что это вооружение могут поставить с истребителями F-16 без ограничений применения по территории РФ.

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Если власти Германии закупят ракеты JASSM-ER, в перспективе их могут передать Украине. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Катков, сообщает "Еспресо".

По его словам, это вопрос не ближайшего времени, т.к. план по закупке этих ракет может длиться годами. JASSM-ER разрабатывались для самолетов тактической авиации. В случае Германии эти ракеты связаны с поставками самолетов F-35 Соединенными Штатами, что может растянуться на десятилетия.

"Вероятно, в 2027-2028 гг. определенное количество самолетов уже будет в боеспособном состоянии", — отметил эксперт, он добавил, что такие ракеты нужны и Украине, поскольку относятся к тому же классу, что и Storm Shadow/SCALP, и Taurus.

В идеальном варианте JASSM-ER могут поставить с F-16 без ограничений относительно использования их по российской территории.

Но сложность в том, что Пентагон нет утверждал под них бюджет. Эти ракеты есть на вооружении в некоторых странах ЕС, в частности у Польше их примерно 40, но без поддержки Вашингтона Украина вряд ли получит их в нужном количестве.

Дальность ракет JASSM-ER

AGM-158B JASSM-ER может доставить боеголовку массой 450 кг на расстояние до 925 км. У варианта AGM-158B-2 большей дальности с боеголовкой весом 907 кг радиус действия 1931 км.

В Германии решили закупить ракеты JASSM-ER

Немецкие ВВС планируют заказать 75 крылатых ракет JASSM-ER вместе с истребителями F-35. Правительство страны заявило об этом в 2022 году. Общая стоимость контракта оценивается в 8 млрд. Вместе с тем проект пока отложили до осени текущего года.

Напомним, что в польском МИД объяснили, как поставки ракет Taurus могут сказаться на развитии событий в войне.

Также сообщалось, что в ФРГ расследуют утечку разговора о передаче Киеву ракет Taurus.