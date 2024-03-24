С грыжей и артрозом — в боевые части: к чему приведет отмена категории "ограниченно годный"

Парламентарии отменили категорию "ограниченно годный". Теперь военнослужащих, вне зависимости от состояния здоровья, смогут направлять в боевые части. Фокус разбирался, как это повлияет на мобилизацию.

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Народные депутаты 21 марта отменили категорию "ограниченно годный", не дожидаясь голосования во втором чтении за законопроект об усилении мобилизации. Для этого парламентарии поддержали документ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". Он касается ряда существующих законов, в том числе "О воинской обязанности и военной службе".

Не служили в боевых частях

По информации "Судебно-юридической газеты" (СЮГ), парламентарии исключили из документа такое понятие, как "ограниченно годный". Теперь у мужчин со этой отметкой есть девять месяцев, чтобы повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и получить новое заключение о пригодности или непригодности к службе.

В СЮГ уточняют, что новые изменения касаются приписной комиссии — теперь она не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет, а также медкомиссии, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты). Они тоже не смогут указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

Хотя статус "ограниченно годный в военное время" не являлся основанием для отсрочки от мобилизации, эта отметка освобождала человека от службы в боевых частях, о чем ни раз упоминали в ТЦК и СП, агитируя военнообязанных обновлять свои данные в военкоматах.

В приказе Минобороны № 402 указаны болезни, которые освобождают "ограниченно годных" военнообязанных от службы в десантных войсках, морской пехоте, плавсоставе флота, спецсооружениях. Среди заболеваний различные степени грыжи, псориаз, артрозы, проблемы с щитовидной железой, доброкачественные опухоли, проблемы со зрением.

Если военно-врачебная комиссия ставила отметку "ограниченно годный", бойцов направляли для прохождения службы в штабы, ТЦК, учебные заведения. Однако после того, как нардепы 21 марта внесли изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", отменив эту категорию, военнообязанным придется повторно пройти военно-врачебную комиссию и получить новое заключение, что в корне изменит подход к мобилизации, считают эксперты.

С грыжей — в боевую часть

Адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов отмечает, что раньше статус "ограниченно годный" смягчал отношение военнообязанных к ТЦК и СП. Человек знал, что по состоянию здоровья не попадет в штурмовые отряды, а потому меньше испытывал стресса перед походом в военкомат.

Теперь законодатели поставили вопрос ребром: либо военнообязанный "не годен" и тогда его списывают с учета. Но как показывает практика, такое заключение практически невозможно получить после прохождения ВВК, даже при наличии заболеваний. Либо человек "годен" и отправляется на службу туда, где требуются бойцы.

"У меня сейчас много клиентов, которых мобилизовали и направили в десантно-штурмовые войска, несмотря на состояние здоровья. У одного из них проблемы со спиной, и он сейчас пытается пройти повторную ВВК. Думаю, что для таких случаев оставят понятия "не годен" или "ограниченно годен" к прохождению службы в конкретных видах войск. Тогда человек, которого признали "годным", несмотря на состояние здоровья, после того как попадет в часть и поймет, что не может проходить службу, подаст рапорт и после повторного ВВК его могут перевести", — рассуждает в беседе с Фокусом Максимов.

Эксперт добавляет, что новыми изменениями в закон военно-политическое руководство страны пытается "разморозить" резерв военнослужащих, которые получили после прохождения ВВК статус "ограниченно годные" и не могут проходить службу в боевых частях.

"Они не знают, как запустить процесс. Мобилизовали почти миллион человек, а на линии фронта до 250 тысяч. Где остальные? Много "ограниченно годных", и власти не знают, как с ними поступить. Хотят всех перепроверить и признать "годными". А дальше, если человек будет жаловаться на состояние здоровья, он может подать рапорт на повторное ВВК, и пусть сам добивается перевода. В таком случае большинство военных будут "годными", а за "ограниченную годность" будут сражаться уже в боевых частях", — добавляет эксперт.

Юрист Ростислав Кравец считает, что пока неясно, как изменения будут работать на практике. Законодателям еще предстоит принять дополнительные нормативные акты, чтобы урегулировать юридические тонкости. Однако с большой вероятностью военнообязанных, у которых была отметка "ограниченно годный", признают "годными" после прохождения ВВК. И большой вопрос, будет ли учитывать командир части, куда направят такого бойца, особенности состояния его здоровья, даже если они и будут прописаны дополнительно в заключении ВВК.

"К сожалению, это приведет к негативным последствиям. В Указе Минобороны 402 предусмотрена категория "ограниченно годный" для людей, которые не могут полноценно выполнять боевые задания. А законом такую категорию отменяют. И неясно, что теперь будет с человеком, у которого грыжа в позвоночнике, и он не может поднять больше 5 кг. А таких случаев много. Сейчас у такого человека есть отметка "ограниченно годный". И командиры решают, где их задействовать. Если он пройдет комиссию снова, его признают "годным"? Не думаю, что таким образом можно усилить мобилизацию", — рассуждает в беседе с Фокусом Кравец.

Ранее член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский уже заявлял, что такого термина как "ограниченно годный" в законопроекте о мобилизации действительно не будет. Военнообязанные будут иметь два статуса — годный или негодный. Таким образом, можно будет пополнить ряды ВСУ и сформировать подразделение резерва.

Напомним, нардепы два месяца не могут принять во втором чтении законопроект об усилении мобилизации. 12 марта парламентарии только начали рассматривать правки к документу, которых насчитывается около четырех тысяч.

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