Оккупанты взяли Орловку, а Тоненькое еще держится: аналитик DeepState о ситуации на фронте (видео)

Соучредитель проекта Роман Погорелый утверждает, что сейчас улучшилась ситуация с боеприпасами. Однако он не готов прогнозировать по поводу того, на какой период времени ВСУ хватит снарядов.

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Сейчас благодаря всем героям ВСУ, которые стали по линии боестолкновения, удается сдерживать тот натиск, который не останавливается со стороны армии РФ. Здесь играет роль не столько передача снарядов от западных партнеров, а именно победа украинских воинов. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и соучредитель проекта "DeepState" Роман Погорелый.

Он отмечает, что продолжаются очень тяжелые бои в районе Орловки и вся Орловка уже занята врагом. Также тяжелые бои идут в Тоненьком, так же как и в Бердичах. Оккупанты не жалеют людей и технику и пытаются закрепиться на отдельных участках.

"Сейчас в этих районах продолжает активно работать артиллерия ВСУ и дроны, хотя со стороны россиян такое же давление, — отмечает Погорелый, — ВСУ прилагают невероятные усилия буквально вынося все давление на собственных плечах, но бешеные атаки оккупантов в стиле "банзай" продолжаются".

По словам аналитика, можно отметить улучшение с поставками боеприпасов, а именно снарядов. И хотя их всегда будет мало, однако есть определенная динамика в этом аспекте.

"Насколько хватит снарядов от Чехии пока не известно, ведь здесь надо смотреть на их распределение в зависимости от направлений фронта, — акцентирует военный аналитик, — Например, сейчас может увеличиться применение артиллерии на таком важном участке, как Купянское направление, чтобы уничтожить логистические пути россиян".

Роман Погорелый отмечает, что европейцы наконец активизировали свои усилия по поставкам боеприпасов Украине. Там, видимо, наконец пришло понимание, что такое Москва и какая у нее цель.

По словам эксперта, оккупанты очень активно используют тяжелые авиабомбы для уничтожения украинских позиций. Не жалеют их сбрасывать даже на небольшие инженерные сооружения по типу наблюдательного пункта и там бомба массой в 500 кг могла уничтожить все вокруг.

"Если россияне заговорили о работах над увеличением мощности, об увеличении веса этих бомб, то это следует расценивать, как планирование уничтожения украинской линии обороны, — говорит Погорелый, — Оккупанты не глупы и пытаются подстроиться под любую проблему".

Поэтому, по мнению эксперта, Украина должна как можно быстрее обзавестись самолетами F-16 и мощными дальнобойными системами ПВО. Именно такие средства не позволят подлетать врагу к украинским позициям.

Напоминаем, западные партнеры Украины сообщили, что ВСУ получат истребители F-16 до лета 2024 года. Речь идет о первых шести самолетах, а всего их должно быть примерно 60. Украинские пилоты и инженеры проходят обучение в Дании: кадры тренировок опубликовал министр обороны Бельгии.