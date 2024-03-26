Окупанти взяли Орлівку, а Тоненьке ще тримається: аналітик DeepState про ситуацію на фронті (відео)

Співзасновник проєкту Роман Погорілий стверджує, що наразі покращилася ситуація з боєприпасами. Однак він не готовий прогнозувати з приводу того, на який період часу ЗСУ вистачить снарядів.

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Зараз завдяки всім героям ЗСУ, які стали по лінії боєзіткнення, вдається стримувати той натиск, який не зупиняється з боку армії РФ. Тут грає роль не стільки передача снарядів від західних партнерів, а саме звитяга українських воїнів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

Він зазначає, що продовжуються дуже важкі бої в районі Орлівки й вся Орлівка вже зайнята ворогом. Також важкі бої йдуть в Тоненькому, так само як і у Бердичах. Окупанти не жаліють людей та техніку і намагаються закріпитися на окремих ділянках.

"Зараз в цих районах продовжує активно працювати артилерія ЗСУ та дрони, хоча з боку росіян такий саме тиск, — відзначає Погорілий. — ЗСУ докладають неймовірних зусиль буквально виносячи весь тиск на власних плечах, але шалені атаки окупантів в стилі "банзай" продовжуються".

За словами аналітика, можна відмітити покращення із постачанням боєприпасів, а саме снарядів. І хоча їх завжди буде мало, проте є певна динаміка в цьому аспекті.

"Наскільки вистачить снарядів від Чехії поки не відомо, адже тут треба дивитись на їх розподіл залежно від напрямків фронту, — акцентує військовий аналітик. — Наприклад, зараз може збільшитись застосування артилерії на такій важливій ділянці, як Куп'янський напрямок, щоб знищити логістичні шляхи росіян".

Роман Погорілий зазначає, що європейці нарешті активізували свої зусилля щодо постачання боєприпасів Україні. Там, мабуть, нарешті прийшло розуміння, що таке Москва і яка у неї мета.

За словами експерта, окупанти дуже активно використовують важкі авіабомби для знищення українських позицій. Не жаліють їх скидати навіть на невеличкі інженерні споруди по типу спостережного пункту і там бомба масою у 500 кг могла знищити все навкруги.

"Якщо росіяни заговорили про роботи над збільшенням потужності, про збільшення ваги цих бомб, то це слід розцінювати, як планування знищення української лінії оборони, — каже Погорілий. — Окупанти не дурні й намагаються підлаштуватись під будь-яку проблему".

Тому, на думку експерта, Україна має якнайшвидше обзавестись літаками F-16 та потужними далекобійними системами ППО. Саме такі засоби не дозволять підлітати ворогові до українських позицій.

Нагадуємо, західні партнери України повідомили, що ЗСУ отримають винищувачі F-16 до літа 2024 року. Ідеться про перші шість літаків, а загалом їх має бути приблизно 60. Українські пілоти та інженери проходять навчання у Данії: кадри тренувань опублікував міністр оборони Бельгії.