Украине нужны французские солдаты, хотя воевать они не будут: что они будут охранять (видео)

Привлечение французских подразделений сможет высвободить части ВСУ с границ Беларуси или Приднестровья. Они станут своеобразным удерживающим фактором против вражеской активности оккупантов на границе, хотя РФ может попытаться осуществить провокации, говорит бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Related video

Возможное размещение французских войск, о котором говорил президент Франции Макрон, теоретически может состояться на северной границе Украины. Пока не известно, какая численность солдат может быть привлечена, но французы точно не собираются участвовать в активных боевых действиях на фронте. Об этом в большом интервью Фокусу рассказал военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, будет трудно объяснить французу из Лиона или Марселя, почему он должен проливать кровь за условную чужую Авдеевку, о которой он никогда не слышал. Однако охрана или миротворческая деятельность на севере от Волынской области до Черниговской области с Беларусью — вполне уместная ситуация.

"Французы могут или полностью заменить наши пограничные войска и пограничную службу на этих участках, что позволит перебросить отдельные подразделения ВСУ на более важные направления фронта, — считает Ступак, — Но здесь потребуется соответствующее количество их военных, которое соответствует количеству наших. К тому же, это заставит врага несколько раз хорошо подумать, стрелять ли в ту сторону".

Но аналитик отмечает, что для французов такая миссия не будет легкой прогулкой. Никто не отменял вторжения диверсантов со стороны РФ или Беларуси. Никто не отменял возможные провокации со стороны оккупантов или удары ракетами по французским войскам, чтобы проверить "пятую статью" НАТО.

"На границе есть минные поля, летают дроны, падают ракеты, заходят ДРГ, — говорит Ступак, — Это, конечно, не фронт, но находиться там крайне опасно".

По его мнению, возможно руководство Украины договорится с Францией на расположение иностранного войска на границе с непризнанным Приднестровьем в Одесской области. Сейчас там вынужденно находятся наши военные которые постоянно в режиме 24х7 наблюдают за поселком Колбасное, где находится большой склад боеприпасов на 2500 вагонов времен 14-й армии Советского Союза.

Что касается мнений по поводу размещения французов по линии Днепра, то аналитик не видит в этом смысла. Во-первых, где взять столько французских войск. Во-вторых — не имеет смысла размещать там войска, ведь в этом нет необходимости.

В целом, идея привлечения своеобразного вспомогательного контингента из европейских стран является удачной идеей, считает Ступак. Это позволит высвободить значительную часть ВСУ для перенаправления на более актуальные части фронта.

Напомним, впервые предложение об отправке войск НАТО в Украину было озвучено в феврале. Президент Франции, вместе с тем, уточнил, что по этому вопросу пока что нет консенсуса, но "ничто не исключено".