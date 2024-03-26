Україні потрібні французькі солдати, хоча воювати вони не будуть: що вони охоронятимуть (відео)

Залучання французьких підрозділів зможе вивільнити частини ЗСУ з кордонів Білорусі чи Придністров'я. Вони стануть своєрідним утримуючим фактором проти ворожої активності окупантів на кордоні, хоча РФ може спробувати здійснити провокації, каже колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Можливе розташування французських військ, про яке говорив президент Франції Макрон, теоретично може відбутись на північному кордоні України. Поки не відомо, яка чисельність солдатів може бути залучена, але французи точно не збираються брати участь в активних бойових діях на фронті. Про це у великому інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, буде важко пояснити французу з Ліона чи Марселя, чому він має проливати кров за умовну чужу Авдіївку, про яку він ніколи не чув. Проте охорона чи миротворча діяльність на півночі від Волинської області до Чернігівської області з Білоруссю — цілком доречна ситуація.

"Французи можуть або повністю замінити наші прикордонні війська і прикордонну службу на цих ділянках, що дасть змогу перекинути окремі підрозділи ЗСУ на більш важливі напрямки фронту, — вважає Ступак. — Але тут буде потрібна відповідна кількість їхніх військових, яка відповідає кількості наших. До того ж, це змусить ворога кілька разів добряче подумати чи стріляти в той бік".

Але аналітик зазначає, що для французів така місія не буде легкою прогулянкою. Ніхто не відміняв вторгнення диверсантів з боку РФ чи Білорусі. Ніхто не відміняв можливі провокації з боку окупантів чи удари ракетами по французських військах, щоб перевірити "п'яту статтю" НАТО.

"На прикордонні є мінні поля, літають дрони, падають ракети, заходять ДРГ, — каже Ступак. — Це, звичайно, не фронт, але перебувати там вкрай небезпечно".

На його думку, можливо керівництво України домовиться з Францією на розташування іноземного війська на кордоні з невизнаним Придністров'ям в Одеській області. Зараз там вимушено знаходяться наші військові які постійно в режимі 24х7 спостерігають за селищем Колбасне, де знаходиться великий склад боєприпасів на 2500 вагонів часів 14-ї армії Радянського Союзу.

Щодо думок з приводу розміщення французів по лінії Дніпра, то аналітик не бачить в цьому сенсу. По-перше, де взяти стільки французських військ. По-друге — не має сенсу розміщати там війська, адже в цьому не має необхідності.

В цілому, ідея залучання своєрідного допоміжного контингенту з європейських країн є вдалою ідеєю, вважає Ступак. Це дозволить вивільнити значну частину ЗСУ для перенаправлення на більш актуальні частини фронту.

Нагадаємо, вперше пропозицію про відправлення військ НАТО в Україну було озвучено в лютому. Президент Франції, разом з тим, уточнив, що з цього питання поки що немає консенсусу, але "ніщо не виключено".