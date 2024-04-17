Активны в прифронтовых регионах: спикер ВС Евлаш объяснил, как РФ заменяет потерянные самолеты А-50

Спикер Воздушных сил рассказал, что россияне активно используют разведывательные дроны тактического типа — Supercam, "Орлан-10" и ZALA. Особенно часто это фиксируется в прифронтовых районах.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал, чем ВС РФ пытаются заменить утраченные самолеты А-50, которые фактически представляют собой командные пункты в воздухе. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу.

Спикер ВС подчеркнул, что российский агрессор продолжает наносить мощные удары по населенным пунктам и критической инфраструктуре Украины. Причем использует для этого все возможные средства поражения — от ударных дронов типа "шахед" до баллистических ракет. Именно такими системами, как С-300, противник наносит самые ужасные удары по энергетическим и социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению.

Усиление воздушных атак агрессора и изменение его тактики происходит на фоне того, что в воздухе отсутствуют летающие командные пункты — самолеты А-50, уничтоженные украинскими военными. Вместе с тем, как заметил Евлаш, враг активно использует разведывательные дроны тактического типа — Supercam, "Орлан-10", ZALA. Особенно часто это фиксируется в прифронтовых районах Херсонской области, вдоль передовой линии фронта на Запорожье, на севере страны вблизи Харьковской и Сумской областей.

"Враг следит за перемещением нашей техники, размещением наших позиций, используя различные типы как радиолокационной разведки, так и различных приборов ночного видения", — объясняет спикер ВС.

На вопрос, как можно бороться с этими волнами разведывательных БПЛА, которые помогают наведению ракетно-дроновых ударов по Украине, Евлаш заметил, что достаточно эффективно с вражескими дронами справляются мобильные огневые группы. Однако задача противника, по мнению военного, — измотать украинскую систему ПВО, выявить ее слабые места, сделать так, чтобы украинская ПВО реагировала на более простые цели, чтобы затем ударить мощными крылатыми или баллистическими ракетами.

"Поэтому ставка на такие малые легкие средства ПВО может помочь в борьбе с БПЛА в воздушном пространстве", — констатирует Евлаш.

Однако это не исключает, подчеркнул спикер, необходимости в переносных ЗРК, а также таких системах ПВО, как Avenger, Gepard, Terrahawk Paladin, для борьбы с беспилотниками.

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Напомним, Фокус 23 февраля писал, что командующий ВС ВСУ Николай Олещук подтвердил успешную спецоперацию Сил обороны по сбитию самолета А-50У ВКС РФ, который удалось "поймать" на расстоянии почти 300 км от линии фронта.

Вечером того же дня в СМИ сообщили, что россияне потерял еще один самолет — оперативный штаб Краснодарского края утверждал, что с радаров исчезло два летательных объекта.