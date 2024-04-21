"Нептунами" и дронами: как будет работать план Буданова по уничтожению военного потенциала РФ

В ГУР Минобороны разработали план, направленный на сокращение российского военного потенциала, о чем заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в беседе с американским журналистом. Фокус выяснил, чем и когда Украина может ударить по военной промышленности РФ.

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В американском издании Washington Post опубликовали статью, написанную после беседы с руководителем ГУР Минобороны Украины Кириллом Буданов. Автор текста восхищается главой разведки, называя его "темным принцем войны", "человеком без улыбки" и "самым ярким персонажем военного театра".

Буданов, в свою очередь, рассказывает о планировании новых атак беспилотниками по территории РФ, а также о действиях "российских добровольцев" при поддержке украинской разведки. Главная цель — показать россиянам, что президент Путин не может "защитить население от проникновения войны в Россию".

"Мы предложили план, направленный на сокращение российского потенциала. Он охватывает множество аспектов, таких как военная промышленность, критически важные военные объекты, их аэродромы, их пункты управления", — цитируют руководителя украинской разведки в издании.

Помимо планирования новых атак и оценки действий Путина в продолжающейся войне, Буданов отдельное внимание уделяет кандидату в президенты на выборах в США Дональду Трампа. Он подчеркивает, что испытывает огромное уважение к политику и восхищается его упорством.

"В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался", — рассуждает Буданов.

На вопрос журналиста, сможет ли Трамп, по мнению главы ГУР, навязать Украине мирное урегулирование войны, тот отвечает однозначно — "даже такой человек, как он, не решит этот вопрос за один день".

Американцы должны привыкнуть

Глава украинской разведки Кирилл Буданов вызывает интерес у западной аудитории, считает политолог Владимир Фесенко. По этой причине издание WP проявляет к нему симпатию.

"Ему нравится роль серого кардинала войны, Джеймса Бонда, в своем роде. Такие фигуры всегда привлекают внимание. К тому же в РФ подобных персон нет. Ни Бортников, ни Патрушев не тянут. Таким образом WP удовлетворяет интерес своей аудитории, а Буданов — формулирует свою позицию. В частности, что касается ударов по территории РФ, надо приучать американцев, что это наш способ ведения войны", — говорит Фокусу эксперт.

По словам полковника ВСУ в запасе Олега Жданова, военное руководство страны действительно работает над огневой составляющей плана разрушения военного российского потенциала. И, судя по ежедневным анонсам, такие средства есть, вопрос лишь в их количестве.

"Вполне вероятно, что мы готовим для врага сюрпризы, ассиметричные ответы на его действия на линии фронта. У нас нет возможности провести контрнаступательные операции, так как мы зависим от западных партнеров. Но наносить удары по предприятиям, складам, базам, арсеналам, вполне можем. Для атаки по НПЗ достаточно дронов, способных нести небольшое количество взрывчатки. Если речь об авиазаводах или заводах, где производят "Шахеды" — нужны ракеты или дроны, способные нести 500-700 кг взрывчатки. Таких дронов должно быть 5-7 штук на один удар. Тогда будет ощутимый эффект", — рассуждает эксперт в беседе с Фокусом.

Хотя существует негласный запрет от западных партнеров на использование их оружия для атаки территории РФ, по словам Жданова, ВПК Украины может справиться собственными силами.

"КБ "Луч", например, ведет работу по увеличению дальности ракеты "Нептун" до 1000 км. Этот проект назвали "Дальний Нептун". Добавим сюда наши дроны — есть те, которые могут пролететь до 3 тысяч км. Поэтому при желании для ударов по территории РФ нам хватит и собственных ресурсов", — добавляет эксперт.

Другой вопрос, как минимизировать риски зеркальных атак со стороны РФ в ответ на действия украинских Сил обороны. В интервью Фокусу спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отмечал, что оккупанты давно применяют тактику комбинированнных атак, чтобы вымотать украинскую ПВО. И поскольку наша страна не является производителем таких типов систем как Patriot и других, в этом вопросе мы полностью полагаемся на партнеров.

"Нам нужно больше различных типов средств ПВО. Вместе с тем, мы разворачиваем мобильные огневые группы, которые помогают противостоять вызовам со стороны РФ, а также РЭБ — современная и эффективная технология — позволяет экономить ракеты", — отмечал Евлаш.

Жданов считает, что помочь с минимизаций последствий российских атак, могут страны, готовые выкупить дополнительные ПВО для Украины.

"Бесплатно отдать средства ПВО, вероятно, жалко. Но если Нидерланды предложат другим странам за это деньги, то найдется целый пул желающих продать комплексы. Деньги делают свое дело. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц уже пообещал семь комплексов ПВО Украине. Насобираем больше — будет нам только в плюс", — рассуждает эксперт.

Подружиться с Трампом

Стоит отметить, что автора статьи в Washington Post удивили высказывания руководителя ГУР о кандидате в президенты США Дональде Трампа. Глава украинской разведки отметил, что "испытывает огромное уважение к личности" политика, и высоко оценивает его упорство. Журналист, беседовавший с Будановым, предположил, что, вероятно, тот хитрый разведчик, и уже набирает потенциальный актив, на случай победы Трампа.

Фесенко отмечает, что издание WP считается близким к демократам, и поскольку Трамп — главный конкурент действующего президента США Джо Байдена на будущих выборах, высказывания руководителя ГУР вызывают недоумение.

"Слова Буданова выходят за рамки нашей политики, потому что мы должны сохранять нейтралитет. Не надо симпатизировать никому, и тем более вмешиваться в американские выборы. Думаю, Буданову не хватило политического опыта, поэтому он сделал такое замечание. Но если это было специально — считаю, это ошибкой", — отмечает Фесенко.

Политолог Олег Постернак напротив уверен, что задача представителей украинской власти уже сейчас найти подход к Трампу на тот случай, если он выиграет американские выборы. И сделать это раньше, чем подобные мосты наладит Москва.

"В случае победы Трампа, сто процентной перспективы, что США полностью остановят помощь Украине, которая так необходима, нет. И поскольку политикам свойственно менять свои решения, и наша задача — наладить дружбу с Трампом. Украинская сторона сейчас не случайно ищет подход к трампистам, потому что это правильная стратегия. Трамп принимает решения, исходя из личных ощущений. Он ценит дружбу с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, верность своих соратников. В случае победы, он захочет показаться лучше Байдена. И наша задача, чтобы в его политику вписалась защита Украины, как модель, которая пересекается с интересами американцев", — говорит Фокусу эксперт.

Фокус ранее разбирался, какие "гарантии безопасности" Вашингтон предложит Киеву.

Также Фокус писал, какие сценарии мирного урегулирования войны предлагают Киеву.